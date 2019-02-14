شكرا لقرائتكم خبر عن علاج زيادة الأملاح فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مما لا شك فيه أن الصوديوم أحد العناصر التى تنظم حجم الدم بالجسم، كما أن له دور حيوى في الأداء الطبيعي للعضلات والأعصاب، ولكن استهلاك الكثير من الصوديوم يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، كما أن المستويات العالية من الصوديوم في نظامك يمكن أن تهدد الحياة.

وفقًا لتقرير موقع "healthyeating" فإن أفضل طريقة لتقليل مستويات الصوديوم في الجسم ما يتسبب فى زيادة الأملاح، من خلال تقليل كمية الصوديوم التي تتناولها، اختر الأطعمة الطازجة والمنخفضة من الصوديوم، وتجنب الأطعمة المجهزة.



اضرار زيادة الاملاح بالجسم

أضرار كثرة الملح على الجسم

عند تناول الكثير من الملح وزيادة نسبة الأملاح فى الجسم يتفاعل معها الجسم بشكل سلبي، ما قد يؤثر على الدماغ والكليتين والشرايين والقلب، كما يمكن أن يسبب الإفراط في استخدام الملح اختلالات كيميائية قد تؤدى إلى الوفاة.

وقد تسبب زيادة نسبة الاملاح فى الجسم ما يلى:

1. أمراض القلب والأوعية الدموية

تجاوز نسبة الصوديوم اليومية الموصى به يساهم في ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين، كما يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسكتة دماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

2. التأثير على الدماغ

تم ربط تناول كميات كبيرة من الصوديوم الغذائي بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، وكشفت دراسة أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم في الطعام قد يضعف الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن.



علاج زيادة الاملاح

3. يزيد من فرص سرطان المعدة

الاستهلاك المفرط للأطعمة المصنعة يضر المعدة، وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

4. التأثير على الكلى

تساعد الكليتان على تخليص الجسم من الفضلات وتوازن مستويات السوائل والتحكم في إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، ولكن مع تناول كميات كبيرة من الملح وارتفاع ضغط الدم معًا، يمكن أن يسبب الكثير من الضرر لكليتك.

5. الشعور بالانتفاخ

تناول الأطعمة عالية الصوديوم والأغذية المصنعة عادة يمكن أن يسبب احتفاظ الجسم بالماء، ما يسبب انتفاخ الجسم، لذا يوصى بشدة بقراءة ملصقات الطعام خاصة الجاهز والامتناع عن إضافة الملح الكثير للطعام.



نصائح لعلاج زيادة الاملاح

تتبع استهلاك الصوديوم لعدة أيام لتحديد الكمية التى تدخل جسمك حيث لا يجب أن تتعدى 1500 ملليجرام من الصوديوم يوميًا.

اختر الفواكه الطازجة والخضراوات واللحوم والدواجن لأنها منخفضة بشكل طبيعي في الصوديوم.

راقب الملح المخفي في اللحوم الطازجة والدواجن، حيث يتم حقن البعض منها باستخدام المحاليل الملحية أثناء المعالجة.

شراء الأطعمة المعلبة والمجمدة منخفضة الصوديوم .

قم بتصفية وشطف الأطعمة المعلبة قبل استخدامها لتخفيض كمية الصوديوم منها.

استبدل الملح بالأعشاب المجففة والطازجة.

خفض الملح تدريجيًا لإعطاء من الطعام.

شرب الكثير من الماء لأن الجفاف يمكن أن يسبب ارتفاع الصوديوم ونسبة الأملاح فى الجسم .



علاج زيادة الاملاح فى الجسم

كيفية علاج زيادة الأملاح بالجسم

فى إطار إهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]