فوائد القرنفل على صحة الجسم والبشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرنفل واحد من الأعشاب الطبيعية التى تتميز بفوائدها المذهلة على الصحة، فكان يستخدمه قدماء المصريون فى علاج العديد من الأمراض، حيث إنه يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والبشرة.

ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن فوائد القرنفل هى:



القرنفل

فوائد القرنفل على صحة الجسم

1:يحتوى القرنفل على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والأوبئة.

2:يحتوى القرنفل على العديد من الفيتامينات التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة مثل سرطان المرىء والقولون والجلد.

3:يحسن صحة الكبد ويحميه من الفيروسات والأمراض حيث إنه يحتوى على مركب الأوجينول.

4:يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحميه من الالتهابات والبكتيريا كما أنه يحارب الجراثيم والإصابة بالقرح.

5:يحتوى القرنفل على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة العظام والمفاصل وحمايتهم من الالتهابات وهشاشة العظام.

6:يعمل على تعزيز صحة الفم ويحارب رائحة الفم الكريهة لذلك يستخدم دائما كبديل لغسول الفم.

7:يعزز مستوى نسبة السكر فى الدم لذلك فهو مفيد لمرضى السكر ويحميهم من الغيبوبة والجلطات.

8: يعتبر زيت القرنفل واحد من اشهر المسكنات.

9: يحتوى القرنفل على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وحمايته من نزلات البرد والأنفلونزا والتعرض لضيق التنفس.

فوائد القرنفل على صحة البشرة والشعر



قرنفل

1: يحافظ على لمعان وجمال الشعر.

2:يعمل على نضارة وجمال البشرة والحفاظ على ترطيبها.

3:يعالج الالتهابات والحكة والاحمرار.

4:يعالج مرض الهربس.

5:يعمل على تفتيح البشرة وجمالها.

6:يساعد على تقوية جذور الشعر ويعزز نموه.

7:يحارب الالتهابات والحكة الجلدية.

8: يعالج حب الشباب والبثور السوداء فى البشرة، وذلك لاحتوائه على مواد مطهرة.

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