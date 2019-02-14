شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية فعّالة لتساقط الشعر لدى المرأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يفقد الإنسان البالغ ما بين 50 و100 شعرة يومياً، لكن لا يستدعي سقوط عدد أكبر من الشعر القلق إذا لم يكن مصحوباً بأعراض أخرى.

وفي بعض الأحيان قد يكون سقوط الشعر انعكاساً لنوعية فرشاة الشعر، أو نتيجة الضغوط والتوتر، أو لنقص المغذيات في الطعام، أو بسبب تعاطي أدوية معينة. وقد يكون السبب مرضاً يتطلّب استشارة الطبيب.

إذا لم يكن سقوط الشعر مرتبطاً بأعراض مرضية، يمكنك الاعتماد على العلاجات المنزلية التالية:

الثوم.يحتوي الثوم على تركيبة مغذية لفروة الرأس، أهمها: الزنك والكالسيوم والسيليينيوم، إلى جانب أنه يحسن تدفق الدم.

افرمي فص ثوم، واخلطيه مع قليل زيت جوز الهند، وقومي بتسخينه على النار لعمل عجين. عندما يبرد ضعيه على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي الشعر جيداً بشامبو ملطّف.

الحنّة.تكافح الحنّة قشرة الشعر، وتساعد على إعادة التوازن الحمضي القاعي لفروة الرأس.

يمكنك صبغ الشعر بالحنّة، أو تدليك فروة الرأس بزيت الحنّة.

جوز الهند.يحتوي جوز الهند على مضادات للأكسدة وعناصر تحفّز نمو الشعر من جديد، وقد أثبتت دراسات علمية فاعليته في علاج تساقط الشعر.

يمكنك تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند، أو بحليب جوز الهند بعد تدفئته.

عصير البصل.تفيد دراسات نُشرت في “جورنال أوف ديرماتولوجي” بأن وضع عصير البصل على فروة الرأس يحفّز نموه من جديد.

ينبغي فرم البصل جيداً وعصره، ثم وضع العصير على فروة الرأس لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الشعر بشامبو ملطّف.

الكركديه.يمتاز الكركديه بأنه غني بفيتامين “سي” وبالأحماض الأمينية، وبذلك يوفر ما يلزم لزيادة الكولاجين في فروة الرأس، وبالتالي إتاحة الفرصة لبصيلات الشعر كي تنشط من جديد.

اخلطي مسحوق الكركديه بزيت السمسم أو بزيت جوز الهند لعمل عجين. ضعي العجين على فروة الرأس بضع ساعات، ثم اغسلي شعرك بشامبو ملطّف.