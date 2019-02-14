ما علاقة النوم ليلاً بتقوية مناعتكِ ومقاومة الخلايا السرطانية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اكتشف باحثون في ألمانيا بأن النوم يساعد جهاز المناعة على مقاومة الفيروسات والخلايا السرطانية، في تأكيد جديد على الأهمية التي يمثلها النوم بالنسبة لصحة الإنسان بشكل عام.
وراقب الباحثون في دراستهم تلك الخلايا التي تعرف باسم خلايا "تي" التي تعلق نفسها بالخلايا المصابة ثم تقتلها، لدى مجموعة من المتطوعين أثناء نومهم ولدى آخرين ظلوا مستيقظين طوال الليل.
واتضح من النتائج أن الأشخاص الذين حصلوا على القسط الكاف من النوم ليلاً زادت لديهم جزيئات البروتين التي تزيد من درجة تشبث خلايا "تي" بأهدافها.
ونقلت بهذا الخصوص صحيفة "ذا صن" عن الدكتورة لوسيانا بيسيدوفسكي، الباحثة المشاركة في الدراسة من معهد علم النفس الطبي وعلم الأعصاب السلوكي التابع لجامعة توبنغن، قولها "أظهرت نتائجنا أن بمقدور النوم تعزيز كفاءة ردود خلايا تي، وهو كشف يحظى بأهمية خاصة في ضوء ارتفاع معدل انتشار اضطرابات النوم والحالات التي تتسم برداءة جودة النوم، مثل حالات الاكتئاب، الإجهاد المزمن، الشيخوخة والعمل بنظام الورديات".
وساعدت النتائج، التي نُشِرَت بمجلة الطب التجريبي، على توضيح الطريقة التي يحارب من خلالها النوم العدوى وكذلك الطريقة التي تُعَرِّض بها حالات أخرى، مثل الإجهاد المزمن، الجسم للأمراض.
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