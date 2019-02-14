انت الان تتابع موضوع تمارين كسل العين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كسل العين أو ما يُعرف باسم الغمش هو حالة مرضية تسبب ضعف البصر ، و يحدث ذلك عندما لا تتطور رؤية إحدى عيون طفلك كما ينبغي ، و إذا لم تتم معالجته ، سيتعلم دماغ طفلك أن يتجاهل الصورة التي تأتي من تلك العين ، و يمكن أن يضر رؤيتها بشكل دائم .

أسباب كسل العين

– عادة ما يبدأ الغمش عندما يكون لاحدى العينين تركيز أفضل من الأخرى ، و في بعض الأحيان ، يكون المرء أكثر بعدًا أو لديه الكثير من الاستجماتيزم ، و عندما يحصل دماغ طفلك على صورة ضبابية في إحدى العينين و الأخرى تكون واضحة ، فإنه يبدأ في تجاهل الصورة الباهتة ، و إذا استمر هذا لمدة شهور أو سنوات في طفل صغير ، فإن الرؤية في العين المشوشة ستزداد سوءًا ، و في بعض الأحيان لا تصطف عيون الطفل كما ينبغي ، و يمكن للمرء أن يدخل أو يخرج ، و يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الحول ، و لا يستطيع الأطفال الذين لديهم ذلك أن يركِّزوا عيونهم معًا على صورة ، لذا فهم غالبًا ما يرون ضعفًا .

– إذا كان طفلك يعاني من ذلك ، فإن دماغه سيتجاهل الصورة من العين غير المتوافقة ، و الرؤية في تلك العين ستزداد سوءًا ، و هذا الاختلال هو الذي أدى إلى مصطلح “العين الكسولة” ، و بعض الأطفال لا يمكنهم الرؤية من إحدى العينين لأن هناك شيئًا يمنع الضوء من الدخول ، و يمكن أن يكون الساد أو كمية صغيرة من الدم أو أي مادة أخرى في الجزء الخلفي من العين .

تشخيص كسل العين

– يجب اختبار جميع الأطفال قبل سن المدرسة ، حيث سيتحقق طبيب طفلك أو برنامج الرؤية في المدرسة للتأكد من أن لا شيء يمنع الضوء القادم من عينيها ، و كلتا العينين ترى بنفس القدر ، و كل عين تتحرك كما ينبغي ، أما إذا كان هناك أي مشكلة ، قد يقترح عليك الطبيب أو ممرضة المدرسة أن تأخذها إلى أخصائي العيون ، و إذا شعرت بشيء خاطئ في رؤية طفلك – حتى لو لم يظهر شيء في فحص الرؤية – قم بتحديد موعد مع طبيب عيون الأطفال .

– يقول بعض خبراء العناية بالعين أن الأطفال يجب أن يخضعوا لفحص العين لمدة 6 أشهر و 3 سنوات ثم كل عام أثناء دراستهم ، اسأل طبيبك عما هو مناسب لطفلك ، و إذا كان الحول يمر في عائلتك ، فمن الأرجح أن يحصل طفلك عليه ، و تذكر ، لا يمكنك أن تقول فقط من خلال النظر إليها إذا كان لديها ، و التشخيص المبكر و العلاج هما مفتاح النتائج الجيدة .

علاج كسل العين

– الطريقة الأكثر شيوعًا هي إجبار دماغ طفلك على البدء في استخدام العين الضعيفة ، أولا ، سيقوم الطبيب بتصحيح أي مشاكل كامنة في تلك العين ، مثل قصر النظر ، طول النظر ، أو الاستجماتيزم ، و يحتاج معظم الأطفال الذين يعانون من الحول إلى نظارات تساعد على تركيز أعينهم ، و إذا كان إعتام عدسة العين يمنع الضوء من عينها ، قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية لإزالته .

– ثم سيعطيه رقعة لارتداءها على عينه القوية ، و في البداية ، ستواجه صعوبة في الرؤية بالعين الضعيفة فقط ، و لكن من المهم أن ترتدي الرقعة ، و سوف تتحسن رؤيتها ، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهر حتى يحدث ذلك ، و اتبع تعليمات الطبيب بعناية و احضر طفلك للزيارات المجدولة حتى يتمكن الطبيب من رؤية كيفية عمل العلاج .

– بعد أن يقول الطبيب أن رؤيتها عادت إلى طبيعتها ، لن تضطر إلى ارتداء البقعة طوال الوقت ، و لكن في بعض الأحيان عندما يعود الأطفال إلى استخدام كلتا العينين ، فإنهم يفقدون بعض الرؤية في العين الضعيفة ، و إذا حدث ذلك ، فقد تضطر إلى ارتداء الرقعة مرة أخرى ، و في حالات معتدلة من الحول ، قد يقترح الطبيب استخدام قطرة عين تسمى الأتروبين ، إنه يطمس العين القوية حتى لا يحتاج طفلك لارتداء رقعة .

تمارين للعين

التمرين الأول

– يدعى هذا التمرين (HBPP (Home Based Pencil Push-Ups ، و يساعد على إشراك كلتا العينين في نفس النقطة الثابتة ، و احمل قلمًا أمامك مباشرة و اختر نقطة محورية (قد يكون هذا هو طرف القلم أو الممحاة في النهاية) و يبقي العينين مثبتتين على هذا المنطقة . و تحرك ببطء القلم باتجاهك و باتجاه طرف الأنف ، و احتفظ بالقلم في موضع التركيز لأطول مدة ممكنة و إيقاف التمرين بمجرد أن يتحول كل شيء إلى ضباب .

التمرين الثاني

– تم تصميم هذا التمرين بواسطة أخصائي البصريات السويسري فريدريك بروك ، و قد صُمم خصيصًا للمساعدة في تحسين تنسيق العين ، إذا كنت تعاني من عين واحدة كسولة تقوم دائماً بعمل شيء خاص بها ، فإن تمرين بروك بروك ستشجع العينين على العمل معاً ، استخدم قطعة من الخيوط (بين 5 و 12 بوصة) و ربطها بثلاث خرزات ملونة مختلفة على مسافة متساوية من بعضها البعض ، و عصا نهاية واحدة من السلسلة إلى السكك الحديدية أو تثبيتها على الحائط والاحتفاظ بالنهاية الأخرى من السلسلة على أنفك .

– خذها بالتناوب للنظر في كل حبة و يجب أن ترى الشيء نفسه في كل مرة ؛ يجب أن تظهر الحبة التي تركز عليها على تقاطع سلسلتين متماثلتين تشكلان شكل “X” ، و إذا ظهر “X” قبل أو بعد الحبة التي تركز عليها ، فهذا يعني أن إحدى عينيك لا تنظر إلى الخرزة ، استمر في ممارسة التمارين الرياضية حتى تحصل بشكل صحيح على جميع الخرزات الثلاث .

التمرين الثالث

– إذا كنت ترغب في ممارسة تمارين سريعة وسهلة ، فهناك العديد من برامج التدريب على العين القائمة على الكمبيوتر والتي يمكن أن تساعد في تحسين الحركة العضلية للعين ، و من بين هذه التمارين : اجلس على قدمين على مسافة بعيدة من شاشتك ، وقم بتغطية عينك الصحية (أو خذها بالتناوب لتغطية كل عين) واتبع النقطة الحمراء حول الشاشة ، و تأكد من إبقاء تركيزك على النقطة الحمراء وعدم تشتيت انتباهك باللونين الأبيض والأسود .