انت الان تتابع موضوع نصائح الدكتور جابر القحطاني لـ ” دهون الكبد “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الكبد يوجد في جسم الانسان أسفل الجهاز الحاجز من الجهة اليمنى وأعلى البطن، وتكون وظيفة الكبد التخلص من سموم الجسم ويقوم على طردها خارجه، ونجد دهون الكبد التي هي عبارة عن تجمع دهني يكون حول خلايا الكبد، وهذه الدهون تعمل على توقف الكبد وبالتالي تشكل خطورة.

دهون الكبد الزائدة

حيث ان دهون الكبد الزائدة، تعد مشكلة منتشرة جدا بين البشر، وتكمن خطورة هذه الدهون في أن الشخص لا يشعر بوجودها الا اذا اجري فحص مخبري للدم، حيث ان الامر الطبيعي ان الكبد نشيط في التعامل مع الدهون، ولكن اذا حدث خلل فيه فيفقد الكبد قدرته على مواجهة هذه الدهون، الامر الذي يؤدي لتراكم الدهون والذي يعمل على وجود التهابات في الكبد.

حيث ان وجود الدهون في الكبد امر طبيعي ولكن لو زادت عن نسبة معينة فقد يؤدي لأمراض خطيرة، وفي ذات الوقت الدهون ليست بالشيء الخطير ومن الممكن علاجها بطريقة طبيعية أو دوائية.

دهون الكبد حسب راي الدكتور جابر القحطاني

حيث ان الكبد عضو من اعضاء الجسم، وينموا كاملا ، حيث انه اذا استأصل الكبد وكنا بحاجة لأخذ عينة من شخص اخر فنجد الكبد ينموا كاملا عند الطرفين، ففي راي الدكتور جابر القحطاني انه اذا تم اكتشاف المرض مبكرا فبذلك يسهل العلاج.

فمن هنا نجد ان هناك بعض الادوية التي لها دور قوي في التخلص من مشكلة دهون الكبد وعلاجها، ولكن ممكن يتطور الأمر ليصل لتليف الكبد أو تشميعه كاملا، مما يجعل الأمر فيه صعوبة لعلاج المرض، وممكن في هذه الحالة يحتاج المريض أن يقوم بزراعة للكبد من جديد.

علاج دهون الكبد حسب رأي الدكتور جابر القحطاني

هناك عدة طرق لعلاج تليف الكبد أو التخلص من دهون الكبد المتراكمة، مثل تناول بعض الاعشاب التي يكون لها دور كبير في العلاج، ومن هذه الاعشاب:

ـ القظب

وهو ما يطلق عليه البرسيم الحجازي، حيث أنه غني بفيتامين ( ك )، الذي يكون له دور كبير ومهم في وقف النزيف الذي ممكن حدوثه في أي جزء من أجزاء الجسم، وكذلك يساعد في علاج تليف الكبد، أو أي مشاكل تحدث للكبد.

ويعتبر أي نقص لفيتامين ( ك ) هو سبب رئيسي للإصابة بأمراض الكبد، فيجب الاكثار في تناول هذا البرسيم كي نحصل على هذا الفيتامين، او من الممكن تناول المكملات التي تكون محتوية عليه، ومن الممكن ان نحصل عليه من الأسواق بما يعادل ثلاث حبات في اليوم.

ـ الصبار

وذلك لأنه يوجد عصارة سائلة في اوراقه السميكة، والتي يكون لها دور في التئام الجروح، وكذلك تعمل على اصلاح الندب في الكبد، وهذه العصارة من الممكن ان تكون جاهزة بالأسواق، ويتم تناوله بمقدار فنجان في اليوم.

ـ أبو كعيب

ويعتبر من أهم العلاجات لأي مشاكل في الكبد، وهو علي شكل كبسولات بالأسواق.

ـ حشيشة القنفد

حيث انها تعمل على تعزيز وتقوية الجهاز المناعي وكذلك تقوية الكبد، وكذلك فهي تعمل على التنبيه للاصفرار، كما انه يعتبر محسن للدورة الدموية، وكما انه يعمل على ازالة السموم من الكبد

اعراض دهون الكبد

لا يوجد اية اعراض تبين وجود دهون الكبد، ولن اثبتت الدراسات نسبة عشرون بالمائة ممن يعانون بدهون الكبد حالتهم تزيد لتصبح سيئة، وبتقدم الحالة يشعر المريض بعدم الراحة في البطن والمرض، وذلك يتم اكتشافه بالفحص، وبالتالي يؤدي للاتهاب الكبد وفي هذه الحالة تظهر هذه الاعراض:

ـ فقدان الشهية.

ـ نقص في الوزن.

ـ وجود وجع في البطن.

ـ الشعو بالإرهاق والضعف .

ـ شعور المريض بالإعياء.

ـ وجود ارتباك.

وعند حدوث تلف في الكبد أو وجود فشل كبدي، فيظهر هذه الاعراض:

ـ تزايد وتراكم السؤال في البطن.

ـ وجود يرقان العينين والجلد.

ـ وجود ارتباك.

ـ ان يحدث نزيف كثير وغير طبيعي.

أسباب دهون الكبد

حيث لا يوجد سبب واضح لحدوث تراكم دهون في الكبد، ولا يوجد أي تفسير لسبب لتتطور دهون الكبد للالتهاب، الذي يزيد ويؤدي لتلف وفشل الكبد، ونجد من الاسباب التي تؤدي لتشكيل دهون الكبد هي:

ـ السمنة او الزيادة المفرطة في الوزن.

ـ ان تقوم الخلايا بمقاومة الانسولين، وذلك لكسرة الدهون لا يستجيب خلايا الجسم لامتصاص السكر لاستجابة هرمون الانسولين.

ـ يوجد سكر في الدم، وهو بداية لمرض السكري.

ـ ان يكون هناك نسبة عالية جدا من الدهون وخاصة الدهون الثلاثية في الدم.

نصائح الدكتور جابر القحطاني للمصابين بالكبد



1ـ ان يتناول المريض كوب عصير ليمون، وهو عصر نصف ليمونة على كوب ماء دافىء ويشرب في الحال يوميا.

2ـ عدم تناول طعام به مواد حافظة أو اضافية أو ملونة.

3ـ أن يقوم المريض بشرب مالا يقل عن ثمانية اكواب من الماء المقطر يوميا ولمدة اسبوع.

4ـ ان يشرب المريض العصائر الطازجة لبعض من الخضروات، كالكرفس والجزر والبقدونس، وذلك مرتين او اكثر يوميا.

5ـ ان يشرب المريض يوميا عصير التفاح بقشوره.

6ـ ان يمارس المريض رياضة المشي مدة لا تقل عن عشرون دقيقة.