نصائح بسيطة لإطلالة مناسبة وجذابة لعيد الحب

كل سيدة تريد أن تكون الأجمل في عيد الحب، لذلك تبحث عن كافة الوسائل والخطوات التي تساعدها على النجاح في هذه المسألة.

يبقى اللون الأحمر في جميع الأوقات اللون الأكثر إثارة وجمالاً، كما انه من الالوان الاكثر تأثيراً على الرجل بحسب بعض الدراسات العلمية، فكيف اذا كان هذا اللون من الرموز الاساسية في عيد الحب، بالتالي يكون خيار السيدة الأول دون ايّ منازع.

أسئلة كثيرة تنهال في هذه الفترة على السيدة حيال اختيار نوعية الزي، أي هل من الضروري ارتداء الفساتين خلال المناسبات والمواعيد، كونها عادة ما توحي بمظهر أكثر احتفالي، سواءٌ كانت قصيرة أو طويلة، وبالتالي تعتمدها النساء بشكل أكبر خلال المناسبات.

في حين انّ هذا ليس بضروري إذ بإمكان السيدة اعتماد ما يناسبها، سواءٌ كان فستاناً او تنورة أو بنطلوناً، على ان يليق بها من ناحية تنسيق الالوان واختيار النقشات ونوعية القماش، بالاضافة الى الاكسسوارات، وذلك بهدف الحصول على اطلالة مميّزة خالية من الشوائب.

من هذا المنطلق أفكار كثيرة تمرّ في ذهن السيدة عند تحضيرها وتنسيقها لعيد الحب، خصوصاً في ما يتعلق بإطلالتها، اذ تعمل على الحصول على اطلالة كاملة من جميع النواحي. وعادة ما يسارع البعض الى اعتماد اطلالة باللون الاحمر، كون هذا اللون يرمز الى الحب والى هذا العيد بالأخص.

فيما يفضل البعض الآخر من جهة أخرى، ان يكون اللون الاحمر ليس طاغياً على زيّهن لا بل أن يكون موجوداً عن طريق بعض اللمسات. وهنا تكمن المهمة الصعبة، اذ من السهل اختيار زيّ باللون الاحمر سواءٌ كان فستاناً او تنورة وقميصاً، بينما ادخال اللون الاحمر من خلال بعض التفاصيل الى زيك هو ليس بأمر سهل.

ولكن من المهم أن تتعرّف السيدة في حال اختارت اعتماد زيٍّ متكامل باللون الاحمر، على تجربة جميع تدرّجات اللون الاحمر، كونه من الألوان الأكثر تنوّعاً وتلوّناً، بالتالي يُصبح مناسباً لجميع درجات البشرة المختلفة.

أما لمن أردن تنسيق اطلالة بألوان مغايرة مع ادخال اللون الاحمر، عليهن بالنصائح التالية التي تسهّل تأمين اطلالة مناسبة وجذابة لعيد الحب.

حذاء أحمر أو حقيبة حمراء

سواء قررت اعتماد اطلالة كلاسيكية أو «كاجوال» يمكنك اختيار حقيبة أو حذاء باللون الأحمر ليتناسق مع إطلالتك لهذه المناسبة.

• أحمر الشفاه باللون الاحمر: يمكنك وضع الدرجة الأنسب لك أحمر الشفاه باللون الاحمر بسهولة مع ملابسك بغض النظر عن لونها، فهو من ألوان أحمر الشفاه المثيرة والتي لا تبطل أبداً بل تظل من بين صيحات الماكياج على مدار السنة والفصول.

• حزام باللون الأحمر: إن كنت ترتدين فستاناً، أو حتى قميصاً وبنطلوناً أو جينزاً، يمكنك إدخال اللون الأحمر على إطلالتك من خلال ارتداء حزام أحمر على الخصر، علماً انّ الحزام من الصيحات الابرز لهذا الموسم.

• وشاح أحمر: تنسيقك للوشاح الاحمر مع ملابسك لعيد الحب، يظهرك في غاية الاناقة، فلا تتردّدي من اعتماد هذه الحيلة.

• مجوهرات حمراء: لا يمكن الاستغناء عن المجوهرات عند قدوم أيّ مناسبة أو حتى في المواعيد، ولكن بإمكانك لعيد الحب اعتماد المجوهرات باللون الاحمر، بدلاً من اختيارها باللون الفضي او الذهبي.

• أكسسوارات شعر باللون الأحمر: وضع لمسة من اللون الأحمر على تسريحة شعرك في عيد الحب هي أيضاً طريقة سهلة تزيد من جمال إطلالتك.

ومن الأساليب السهلة في السياق نفسه، هي اعتماد نقوش يتداخل فيها الأحمر، اذ لا يكفي اختيار لون واحد أو اثنين، بل على السيدة أن تتّجه للملابس المنقوشة والتي تظهر فيها لمسات من اللون الأحمر. مثلاً بإمكانك ايجاد نقشات جلد النمر أو الأفهى أو الكارو وغيرها من النقشات البارزة لهذا الموسم، ولكن باللون الاحمر اضافة الى الوان أخرى متداخلة في الوقت نفسه.

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