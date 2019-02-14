تعرفي علي الألوان البارزة من أحمر الشفاه لهذا الموسم

القاهرة - لايف استايل
لمسة أخيرة وتحصلين على إطلالة مميزة لهذا العيد، لمسة أخيرة وتكونين جاهزة للاحتفال بعيد الحب، بعد الانتهاء من اختيار اطلالتك من ملابس واكسسوار وماكياج، حان الوقت لاختيار أحمر الشفاه المناسب، وذلك مع أبرز الصيحات لهذا العام.
اليكِ الالوان البارزة من أحمر الشفاه لهذا الموسم:
• بداية مع اللون الأحمر ودرجاته المختلفة، لم ولن يغيب هذا اللون عن أي موسم ، انما برز هذا العام بدرجات متفاوتة من الأحمر الداكن والأحمر البرتقالي والأحمر التوتي. وهو لون يزيد من جرأة ماكياجكِ.
• لون النيود أو اللون البيج، هو خيار جيّد لكل من تبحث عن ماكياج طبيعي وهادئ، وهو يُعد من الخيارات الآمنة، تجدينه بتركيبته اللمّاعة أو الخافتة، كما ستجدينه بدرجته المائلة إلى الزهري أو بدرجة الـBois de Rose الناعمة.
• ومن الألوان التي لفتت ألأنظار لهذا العام، اللون الزهري بدرجة فاقعة أقرب إلى الفوشيا.
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نصائح مهمة لاختيار أحمر الشفاه المناسب لك
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