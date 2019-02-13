أبرز التسريحات لاختيار الأفضل والأنسب لك هذا الموسم

لا تقتصر اطلالة المرأة على الملابس والاكسسوارات، لا بل للشعر وتسريحته دور كبير في ذلك، خصوصاً خلال المناسبات والاحتفالات فكيف اذا كان عيد الحب.

بدأت التحضيرات لهذا العيد قبل حلوله بمدة تتفاوت بين السيدة والأخرى، خصوصاً فيما يتعلق بإطلالتها، فبعد أن اختارت الزيّ الذي سوف تعتمده، والماكياج الذي سوف تطبقه، جاء دور الشعر، واختيار التسريحة التي سوف تعتمدها.

من هنا اليك أبرز التسريحات لهذا الموسم لتساعدك في اعتماد الخيار الافضل والانسب لك.

• تعد الكلاسيكية في تسريحات الشعر، صيحة لا تموت، ويمكن اعتمادها في جميع المناسبات، خصوصاً انها تليق بعدد كبير من الاطلالات والملابس، كما أنها تعطي الشعر مظهراً أكثرَ كثافة وترتيباً.

• من جهة أخرى لديك الشعر المموَّج، الذي لا يمل منه مع تبدّل الفصول والمناسبات، لذلك اعتمدي الشعر المموَّج بشكل عريض لإطلالة أكثر عصرية.

• من التسريحات التي برزت لهذا الموسم هي سحب الشعر الناعم إلى الخلف وتثبيته بدبابيس غير مرئية.

• أما من التسريحات العصرية فإنها دون شك تسريحة زيل الحصان، كما يمكنك اضافة اليها الضفيرة الجانبية التي تجعل مظهر الشعر أكثر تميّزاً وفرادة.

• في المقابل يمكنك تطبيق تسريحة ذيل الحصان من خلال الاستعانة فقط بقسم صغير من الشعر في الجهة العلوية لتنتج عن ذلك تسريحة جذابة تليق بالسهرات الرسمية والشبابية كذلك.

• يفضل البعض الكعكة المرفوعة نصف رفعة، والتي عرفت شهرة واسعة في الآونة الأخيرة. طبقيها للحصول على تسريحة شبابية عفوية ومظهر طبيعي بعيد من المبالغة.

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ذيل الحصان البسيط من أفضل تسريحات الشعر في موسم خريف