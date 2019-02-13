باسم سمير يحذر من العادات الصحية التى تضر باسنان الأطفال

كشف الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية "سترومان" لزراعة وتجميل الأسنان في سويسرا ، ان العناية بأسنان الطفل أمر ضروري جدا ويؤثر على صحته وهضمه وثقته بنفسه أيضًا لذلك يجب تعويد الطفل على العناية بأسنانه منذ صغره لتدوم له بعافية وتمهد الطريق الصحيح لأسنانه الدائمة.

وقال ان السبب الرئيسي للتسوس هو البكتيريا التي تتكون على أسطح الأسنان وأيضا التي تنتقل للطفل عن طريق التقبيل أو مشاركة الطعام مع آخرين، حيث إن معدلات التسوس تزداد لدى الأطفال بازديادها عند الأهل ويعود السبب في ذلك إلى انتقال البكتيريا المسببة للتسوس من الأهل إلى الأطفال وكذلك بسبب توريث الأهل لأطفالهم عادات غير صحية.

وأكد أن زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري، للاطمئنان على صحة الفم وعلاج أي مشاكل في الأسنان أو اللثة التي قد تنتقل للأطفال أمر ضرورى كما يجب تقليل التواصل المعدي بين الطفل والزوار وإطعامه من قبلهم، والحرص على وجود أدوات طعام خاصة لكل طفل.

واشار أن السكر يشكل بيئة خصبة لتكون البكتيريا التي تتغذى عليه ووتنتج الأحماض التي تتغلغل في طبقات الأسنان وتؤدي إلى ضعف بنيتها.

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