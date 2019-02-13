الكفراوى يؤكد أن عملية "إعادة بناء الثدي" تهدف إلى استعادة مظهره

كشف أستاذ جراحات التجميل بكلية الطب جامعة الأسكندرية الدكتور حسام الكفراوى عن اهمية عمليات بناء الثدى بعد الاستئصال .

وقال : أن عملية إعادة بناء الثدي تهدف إلى استعادة مظهر الثدي،وظهوره بشكل جمالي بعد عمليات الأورام واستئصال الثدي ، للتغيير من شكله الخارجي ومظهره حيث يتم أخذ نسيج دموي من منطقة البطن أو الظهر، أو الحقن بالسيليكون، واستخدام السيليكون هو الأكثر انتشاراً، لأنه يشبه ملمس الثدي الطبيعي.

قبل إجراء العملية تتم جلسة مسبقة مع الطبيب لتحديد نوع الإجراء إما ترقيع النسيج أو السيلكيون، حسب رغبة المريضة كما يتم إجراء عدة فحوصات للمريضة، وهي إجراء الأشعة السينية على الثدي، وإجراء فحص كيمياء الدم والعد الدموي الشامل.

وأكد أنه لا تتم هذه العملية إلا عند انتهاء العلاج بشكل كامل للحالات التي تعاني من الأورام كما يمنع تماماً شرب الكحول قبل يومين من العملية بالإضافة الى التوقف عن تناول الأدوية قبل العملية.

وأوضح عند إجراء عملية ترقيع النسيج يتم إحداث شق في المنطقة المحدد أخذ النسيج منها، وتتم إزاحة النسيج باتجاه الثدي، وبعدها يتم عمل شق في أسفل منطقة الصدر، ثم وضع قطعة النسيج وتعديل موضع الحلمة والهالة.

وأشار إلى أنه تتم خياطة الجرح بغرز تجميلية عليها نسبة من المضادات الحيوية حتى لا تحدث الالتهابات، كما يتم تغطية الثدي بضمادة مرنة.

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