تعرَّف على 18 فائدة للزبيب و23 مرضًا يقوم بعلاجه

الزبيب من الأطعمة التي لا حصر لفوائدها، حيث كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يأكله دائمًا، ومن أفضل طرق إعداده، أن يُغلي ١٠ حبات في ماء كما يغلي الشاي ويصفي ويشرب في أي وقت وأي زمان كوباية منه كل يوم ومفيدة، بخاصة للمدخنين والذين يعانون من البلغم وكذلك مفيد للمعده - أيضاً لا باس بأكله كما كان يأكله الرسول صلي الله عليه وسلم - هو في كل بيت وسهل التحضير .

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وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يأكل الزبيب دائماً؛ لأنه شاهد كمية الأمراض التى يعالجها الزبيب وماذا يفعل فى جسم الانسان، فالزبيب هذا الذى يطلق عليه فى مصر هذا الاسم والذى كان يحبه الرسول صلى الله عليه و آله وسلم، وكان يوصى به فى زكاة الفطر والزبيب له فوائد رهيبة لجسم الانسان يغفل عنها الكثير.

وننشر فيما يلي فوائد الزبيب الطبية، وهي:

أوصى النبي صلى الله عليه و اله وسلم بالزبيب، والزبيب هو العنب المجفف ومنه الاسود والاصفر ومنه المحتوي على البذور وآخر بدون بذور، ويتميز الزبيب بخواص العنب الطازج، ويحتوي الزبيب على البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والحديد والالياف والمواد الكربوهيدراتية وفيتامين ب ، ج ، والسكريات ، وهو غني بالمواد المضادة للاكسدة، وله دور كبير في علاج امراض الجهاز التنفسي وامراض الجهاز الهضمي .

وقد نشر الموقع الطبى الأميركى الشهير "american Board of Medical Specialties: ABMS" بعض فوائد الزبيب .. الفوائد الطبية وهي:

1- مخفض لضغط الدم المرتفع.

-2 مخفض للكوليسترول في الدم.

3- واقي من أمراض سرطان القلب.

4- ملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء.

5- طارد للبلغم.

6- مقاوم للميكروبات والفيروسات.

7- مضاد للأكسدة.

8- مانع لتكون طبقة البلاك على الاسنان.

9- مخلص للجسم من السموم.

10- مقلل للدم في الدورة الشهرية.

11- مقوي للطحال والكبد والمعدة.

12- مقوي للذاكرة.

13-واقي من سرطان القولون.

14- واقي للعيون من الأمراض.

15- واقي من هشاشة العظام.

16-مضاد للالتهابات.

17- ملين.

18- منقي للدم.

19- مصفي ومنقي للصوت.

أما عن الأمراض التي يعالجها الزبيب؛ فهي:

1- الامساك.

2- البواسير.

3- تسوس الاسنان.

4- التهاب اللثة.

5- الروماتيزم. والتهاب المفاصل.

6- امراض الكبد والمرارة.

7- سوء التغذية ونقص الوزن.

8- التهاب الحلق.

9- أمراض الرئة والصدر.

10- امراض الكلى والمثانة وحصى المثانة.

11- تقطير البول.

12- الملاريا.

13- داء النقرس.

14- الشقيقة.

15- اليرقان.

16- فقر الدم.

17- أمراض المعدة.

18-حموضة المعدة.

20-النزلات المعوية.

21- الهرش والحكة.

22- الجدري.

23- قراع الرأس.

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