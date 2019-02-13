شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: المغنيسيوم يخفف صداع وتقلصات الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى 75% من النساء من أعراض الدورة الشهرية في مرحلة ما من حياتهن، بما في ذلك الصداع، والتشنجات، والتهيج وزيادة الوزن.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح فريق من أطباء التغذية أن تناول المغنيسيوم يوميًا يخفّف مستويات الإجهاد والقلق بالإضافة إلى المساعدة في الصداع وتشنج العضلات.

ومن المعروف أن المغنيسيوم هو معدن أساسي ويلعب دورا حاسما في التفاعلات الإنزيمية المختلفة في الجسم كل يوم، حيث يمكن أن يساعد في تحقيق ليلة نوم مريحة، والحد من أعراض متلازمة تململ الساق، والألم المزمن، والتعب، وتقلب المزاج والصداع النصفي.

ووفقًا لمؤسسة التغذية البريطانية، فإن واحدة من كل خمس نساء تتراوح أعمارهن بين 19 و34 وأكثر من نصف الفتيات المراهقات و53% من جميع النساء يتناولن كميات أقل من المغنيسيوم.

وقد أظهرت الدراسات أن النساء اللواتي يتناولن 400 مجم من المغنيسيوم يوميًا يكن أقل توترًا عصبيًا وألمًا في الثدي ، وأقل عرضة لزيادة الوزن مع انخفاض الدوخة والصداع.

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