شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الجهاز اللحافى غطاء الجسم الخارجى من الجلد والشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى جسم الإنسان على 12 جهازا حيويا ليكون فى النهاية الشكل الداخلى والخارجى للجسم، من بين تلك الأجهزة الحيوية الجهاز اللحافى، والجهاز اللحافى وفقا لموقع "innerbody" هو نظام عضوي يتكون من الجلد والشعر والأظافر والغدد الخارجية.

يعتبر الجلد أكبر عضو فى الجسم ويشكل الغطاء الخارجي للجسم الذى يوفر الحماية من المواد الكيميائية والمرض والأشعة فوق البنفسجية والأضرار المادية، فيما يمتد الشعر والأظافر من الجلد لتقوية البشرة وحمايتها من البيئة، الغدد الخارجية الإفرازية أيضا أحد مكونات الجهاز اللحافى التى تنتج العرق والزيوت والشمع لتبريد وحماية وترطيب سطح الجلد.

أهمية الجهاز اللحافى أنه يقوم من خلال الجلد بتحديد لون بشرة الإنسان من خلال تفاعل الميلانين والكاروتين والهيموجلوبين، أيضا يقوم تخزين المياه والدهون والجلوكوز وفيتامين (د) ، كما أنه يقوم بالحفاظ على سوائل الجسم ، والقضاء على منتجات النفايات ، وتنظيم درجة حرارة الجسم.



ما هو الجلد

مما يتكون الجلد

يتكون الجلد البشري من 3 طبقات من الأنسجة:

• البشرة: الطبقة العليا من الجلد، لا تحتوي على الأوعية الدموية.

• الأدمة: هى الطبقة الوسطى من الجلد تتكون من الطبقة الحبيبية والطبقة الشبكية، هذه الطبقات توفر مرونة.

• النسيج تحت الجلد: وهو أعمق طبقة من الجلد يساعد على عزل الجسم يتكون من الأنسجة الدهنية التي تخزن الطاقة الزائدة مثل الدهون.

الجلد مهم في المساعدة على تنظيم درجة حرارة جسمك، إذا كنت شديد الحرارة أو شديد البرودة ، يرسل دماغك نبضات عصبية إلى الجلد.



الجهاز اللحافى الذى يغطى الجسم من الخارج

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