اختبار لتحديد نسبة السعرات الحرارية في السلطة والهمبرغر

أجرى المدرب الرياضي الأسترالي جايكوب سكابيس اختبارا ليحدد من خلاله نسبة السعرات الحرارية في كل من طبق السلطة و طبق الهمبرغر بهدف توضيح المفاهيم الخاطئة التي يتبناها معظم الأشخاص فيما يتعلق بنظامهم الغذائي.

وأظهرت النتائج أن الهمبرغر تحتوي على 740 وحدة حرارية وهي مؤلفة من :

- كعكة الهمبرغر

- قطعة من اللحمة او من الدجاج

- شريحتين من الطماطم وشريحتين من الخس

- قطعة من اللحم المقدد

- زيت الطهي

وبدورها، تحتوي السلطة على 820 وحدة حرارية وتم تحضيرها من:

- اللحمة

- الجوز

- الكينوا

- جبنة الفيتا

- الخيار والخس

- البطاطا الحلوة

- زيت زيتون وصلصة

وقال جايكوب إنه من الضروري الإنتباه إلى نوعية المقادير التي تضاف إلى السلطة لأنه بإمكان الطبق أن يتحول من وجبة صحية إلى وجبة غنية بالدهون والسعرات الحرارية.

وأضاف جايكوب أنه لا يجب على الإطلاق إضافة الحبوب والمكسّرات والجبنة والأفوكادو واللحوم إلى طبق السلطة نفسه كما أشار إلى ضرورة اختيار الصلصة المناسبة عند تناول السلطة لأنها تحتوي على عدد كبير من الوحدات الحرارية.

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