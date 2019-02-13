الشعر الخفيف لطفلك تنقصه العناية الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:01 مساءً - أحياناً يولد بعض الأطفال يكون شعرهم خفيفاً وغير قابل للنمو المعتاد؛ لذا فعلى الأم الحرص في تعاملها مع شعر طفلها إذا لم يكن سبب شعره الخفيف مرضياً، وكما يقول مصفف الشعر هيثم دهب أن طريقة العناية بالشعر غير المناسبة، عادة ما تؤدي إلى ضعف الشعر وتقصفه، ولذلك يجب أن نعرف الطريقة الصحية للعناية بالشعر.

الأكل الصحي

الطريقة الصحيحة للعناية بالشعر أن التغذية السليمة من أهم خطوات العناية بالشعر، فمن الممكن ألا يكون هناك أي سبب للشعر الخفيف غير الأكل غير الصحي، يجب أن يحتوي طعام الأطفال على كل العناصر الغذائية خاصة الفيتامينات الموجودة في الخضروات والفاكهة، والبروتينات الموجودة في اللحوم والألبان والسمك، والحديد الموجود في التفاح والسبانخ، وأوميجا 3 الموجودة في الأسماك والبيض، كل تلك العناصر لها دور فعال في مراحل نمو الشعر فاحرصي عليها جيداً. استخدام الشامبو المناسب والكريمات المناسبة لعمر طفلك، ويرجى الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على (صوديوم سلفات)؛ لأنها غير صحية للشعر، ويرجى الابتعاد عن الاستخدام المفرط للصبغات والسشوار والمكواة؛ لأنها تضعف الشعر.

الزيوت الطبيعية

إذا أردتِ الحصول على شعر قوي وكثيف لطفلتك، فلا يفتْكِ استخدام الزيوت الطبيعية؛ فهي تكون الحل الأمثل في علاج الشعر الهش، ومنها:

1 - زيت الزيتون من أهم وأفضل الزيوت الطبيعة، كما أنه يساعد في كثافة الشعر، فيمكنك تدليك شعر الطفلة من الجذور للأطراف لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه وكرري الأمر أكثر من مرة خلال الأسبوع.

2 - زيت الخروع من الزيوت التي تساعد في كثافة الشعر؛ حيث يستطيع زيت الخروع بمجرد وضعه على الرأس وفركه أن يحفز الدورة الدموية، التي تعمل على إنعاش فروة الرأس، ومن ثمّ دخول الزيت ونمو الشعر، كما أنه يغذي فروة رأس الطفل.

3 - زيت حبة البركة يمتاز بأنه يعمل على تغذية فروة الرأس، كما أنه لا توجد له آثار جانبية.

قص الأطراف

قومي كل ثلاثة أشهر بقص أطراف شعر الطفلة من دون خوف، فهي تحفز الشعر على النمو، كما أن التقصيف من العوامل التي تجعله لا ينمو بطريقة كثيفة وصحية.

وفي الفترة من عمر عام إلى عامين تستطيعون استخدام قصات عديدة لشعر الطفل؛ لأنه في هذه الفترة يظهر الشكل الحقيقي للطفل، ويمكنكم اختيار قصة الشعر المناسبة له.

التسريحات الملائمة للشعر الخفيف لا تميلي للتسريحات التي تشد الشعر للوراء مثل ذيل الحصان والشعر الملموم (الكحكة). احرصي على أن يكون الشعر جافاً، وفي تهوية جيدة قدر الإمكان. ممكن أن تلجئي إلى تقصير الشعر أو الشعر المدرج إذا كان الشعر طويلاً ليجعله يبدو أثقل من الحقيقي.