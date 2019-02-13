احذري.. ضوء الهاتف يُتلِف عينيك ويُسرّع من شيخوخة بشرتك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت دراساتٌ حديثةٌ عن أضرار الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف والأجهزة اللوحية وغيرها.

فقد نشر علماء أمريكيون بحثًا يشير إلى أن الضوء الأزرق قد يؤدي إلى تلف الرؤية والإسراع في بداية العمى كما يُسرّع عملية شيخوخة البشرة وتلفها.

كما وجد الباحثون في جامعة توليدو أن التعرُّض الطويل للضوء الأزرق يؤدي إلى إطلاق جزيئات سامة في خلايا العين الحساسة للضوء، ما يعمل على قتلها، وتؤدي تلك العملية إلى التنكس البقعي، وهو سبب شائع لفقد البصر.

ومع أنه لا يوجد دليل قاطع على أن الضوء الأزرق من الهواتف يمكن أن يُسبّب فقدان الرؤية، فمن المعترف به على نطاق واسع أن إهدار الساعات أمام الأجهزة قد يؤدي إلى صداع وإجهاد العين، وعدم وضوح الرؤية وجفاف العينين.

فالتحديقُ في الشاشة يُقلّل عدد مرات الإغماض والتي عادةً ما تصل إلى 15 مرة في الدقيقة، وهو ما يُسبب جفاف العينين، فينصح باتباع قاعدة 20-20-20، حيث يبتعد الشخص عن الشاشة كل 20 دقيقة ثم يُركّز على أي جسم على بعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.

كما يُعتقد أن الضوء الأزرق يُمكن أن يتسبّب في التقدُّم في السن وتلف الجلد، وفي الواقع يعتقد بعض أطباء الجلدية أن بإمكانهم من خلال فحص البشرة تحديد ما إذا كان هذا الشخص يلتقط الكثير من صور السيلفي، كما يمكنهم تحديد أي الأذنين يستعملها أكثر للردّ على الهاتف.

ويُوضّح الدكتور ستيفاني وليامز، وهو طبيب جلدية خاص في لندن، كيف ينفذ الضوء الأزرق إلى طبقات الجلد العميقة حيث يتم إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يجعل الجلد أكثر هشاشة ويكون هذا التأثير أقوى لأصحاب البشرات الأغمق.

وتنصحُ إيما ويدجوورث، استشارية الأمراض الجلدية، باستخدام الكريمات التي تحتوي على أكاسيد الحديد مع مزيج من فيتامين سي، للحماية من الضوء المرئي.