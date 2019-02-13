شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى قاتل.. دراسة تحذر: الأطعمة الغنية بالدهون تسبب مرضا خطيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن أضرار تناول الأطعمة الدهنية والسكرية لم تقتصر على زيادة الوزن وأمراض السمنة لكنها يمكن أن تسبب مرضا خطيرا يهدد الحياة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توصل الباحثون من خلال دراسة الفئران إلى أن الأطعمة الدهنية والسكرية يمكن أن تسبب تسمم الدم، بغض النظر عن مستوى الصحة أو الوزن.

ويموت ما لا يقل عن 46 ألف شخص كل عام في المملكة المتحدة البريطانية نتيجة لمرض تسمم الدم، وهو استجابة مناعية للعدوى التى تؤدي إلى فشل الأجهزة الحيوية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بقيادة "بروك نابير"، أستاذ علم الأحياء المساعد في جامعة بورتلاند الحكومية، بإطعام الفئران حمية غذائية مختلفة.

كان النظام الغذائي الأول هو النظام الغذائي الغربي (WD) ، والذي وصف بأنه منخفض في الألياف وعالي نسبة الدهون والسكر، النظام الغذائي الآخر كان حمية صحية غنية بالألياف (SC).

وأظهرت الدراسة أن الفئران التي تناولت النظام الغذائي الغربي WD عانوا من زيادة في الالتهابات المزمنة وتسمم الدم وارتفاع معدلات الوفيات مقارنة بالفئران التي غذيت بنظام غذائي عادي.

وقال البروفيسور "نابيير" إن هذه النتائج تشير إلى أن الفئران تعاني من تسمم الدم أكثر حدة وتموت بشكل أسرع بسبب شيء ما في نظامها الغذائي، وليس بسبب زيادة الوزن.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد المستشفيات على مراقبة وجبات المرضى في الرعاية المركزة لأنهم أكثر عرضة للإصابة بتسمم الدم.