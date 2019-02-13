شكرا لقرائتكم خبر عن للحصول على أظافر قوية.. كل بروتين وحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاني الكثيرات من مشكلة تكسير الأظافر، ويسعين للحصول على أظافر ذات الشكل الجيد في القوة والشكل، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الأظافر، وذلك وفقا لموقع "healthline".

- تناول الأطعمة الغنية باللحوم وصفار البيض والسلمون والبطاطس والمكسرات، والألبان، فهذه الأطعمة الغنية بفيتامين "ب"، فهي تساعد بشكل كبير علي نمو الأظافر بشكل قوي.

- الأطعمة الغنية بعنصر الحديد من أفضل الأطعمة التي تساعد علي تقوية الأظافر، ومنها الكبدة واللحم البقري، والبيض، والعدس.

- الأطعمة الغنية بالمغنسيوم كالفول السوداني والمكسرات والقمح، فهي أطعمة تساعد علي تقوية الأظافر والحد من تعرضها للكسر.

-الأوميجا 3، متوفرة في الأسماك وبذور الكتان وفول الصويا والبيض، لذا تناول مثل هذه الأطعمة يساعد علي ظهور أظافرك بشكل جيد.

-الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"، الذي يساهم في إنتاج الكولاجين، وهذا يتسبب في ظهور الأسنان بشكل جيد وقوي وأيضا الأظافر، ويمتوفر في الفراولة والبرتقال والكيوي والفلفل والخضروات.

- عنصر الزنك، متوفر في الأسماك والمكسرات والفاصوليا والدجاج، ولذا تناوله يحافظ علي أظافر قوية.

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