شكرا لقرائتكم خبر عن علاج هشاشة العظام وأسباب الإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هشاشة العظام من الأمراض المزمنة التى يتعرض لها الكثيرون وخصوصا كبار السن، حيث قد تتعرض له النساء بعد انقطاع الطمث والأطفال نتيجة سوء التغذية ، ووفقا لما ذكره موقع everydayhealth فإن هناك نصائح علاجية لهشاشة العظام وهى:



هشاشة العظام

1:التمارين الرياضية تساعد على تعزيز صحة المفاصل والعضلات وتساعد فى علاج هشاشة العظام وتخفيف الألم.

2:فى حالة الوزن الزائد يجب انقاص الوزن والتخلص من الدهون والترهلات سواء بالتمارين الرياضية أو النظام الغذائى .

3:الاهتمام بتناول النظام الغذائى الصحى الغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم مثل، الخضراوات والفواكه.

4:تناول الأسماك واللحوم الخالية من الدهون ، كما أنها تحتوى على كمية كبيرة من الاحماض الدهنية والفيتامينات التى تعزز صحة العضلات وتحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام والمفاصل.



الم العظام

5:الأكثر من تناول المكسرات حيث إنها تعمل على تعزيز صحة الجسم والعضلات.

6:يجب الالتزام بالراحة والاسترخاء والنوم لعدد ساعات كافية فى اليوم فيعمل ذلك على تسكين الألم.

7:فى حالة الألم الشديد وتورم المفاصل من الممكن عمل كمادات مياه باردة او دافئة حيث انها تعمل على تدفق الدم وتخفيف الألم والحد من التورم والالتهاب.

8:الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على الكالسيوم مثل منتجات الألبان، حيث تعمل على تعزيز صحة العظام وعلاج الهشاشة والضعف

أسباب هشاشة العظام

1:سوء التغذية من أبرز أسباب هشاشة العظام، وعدم تناول الأطعمة الصحية الغنية بالكالسيوم والفيتامينات الأخرى.

2:انخفاض هرمون الاستروجين عند النساء والتقدم فى السن.

3:التعرض للعلاج الكيميائى يمكن أن يسبب انقطاع الطمث.

4: التهاب المفاصل والعضلات قد تزيد من خطر الاصابة بهشاشة العظام.

5:عدم الحركة أو عدم ممارسة التمارين الرياضية.

6:الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب هشاشة العظام.

7:الافراط فى التدخين والمشروبات الكحولية.

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