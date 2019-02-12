متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الحياةُ الصحيةُ ونمطُ الغذاء المتكامل هدف ينشدُه الجميع ويجدون صعوبةً في الوصول له، في ظلّ نمط الحياة السريعة التي نعيشها والتي تُجبرنا على تناول وجبات ومأكولات غير صحية في أغلب الأوقات، ويعتبر تراكم الدهون العدو اللدود للسيدات على وجه الخصوص.
كاميرا "فوشيا" التقت الدكتورة دانا الحموي على هامش ندوة شاركت بها حول صحة المرأة مؤخرًا لتُقدّم لنا نصائح للوصول إلى نمط حياة صحي، ولتبيّن لنا أهمّ الأسباب التي تؤدي لتراكم الدهون على البطن، بالإضافة إلى برنامج يومي سريع لغذاء صحي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدكتورة دانا الحموي: تغييراتٌ بسيطةٌ تُعطينا وزنًا مثاليًا وحياة صحية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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