شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل شىء عن فطريات المهبل وأسبابها وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فطريات المهبل مشكلة تواجهها الكثير من النساء، ويجب التعرف على أعراضها وطرق علاجها المختلفة، وذلك وفقا لما نشره موقع ".healthline".

ما هي فطريات المهبل؟

أشار التقرير، إلى أن فطريات المهبل هي حالة شائعة تصاب بها الكثير من النساء، حيث إن المهبل يحتوي على بكتيريا وبعض خلايا الخميرة، ولكن عندما يتغير توازن البكتريا والخميرة يحدث تكاثر لهم، هذا يسبب حكة شديدة، وتورم، وتهيج.

هل فطريات المهبل مرض جنسي؟

أوضح التقرير، إلي أن فطريات المهبل ليست عدوي جنسية، أو مرض جنسي هي نتيجة للبكتريا.

ما هي اعراض فطريات المهبل؟

وعن أعراض الإصابة بفطريات بالمهبل، أوضح التقرير أنها تورم حول المهبل، يصاحبه حرقان أثناء التبول، ألم شديد خلال العلاقة الحميمة، وطفح جلدي.

ما هي أسباب الإصابة بفطريات المهبل؟

الإكثار من تناول المضادات الحيوية تقلل من كمية العصيات اللبنية، وتسبب الإصابة بفطريات المهبل، وأيضا الحمل، الإصابة بمرض السكر، ضعف في الجهاز المناعي، خلل هرموني، وقلة النوم، والتوتر والقلق.

ما هي علاج فطريات المهبل؟

علاج فطريات المهبل قد يستغرق مدة تصل لإسبوعين، ويعتمد العلاج علي كريم أو مرهم أو أقراص مضاد للفطريات، يكون تحت المتابعة عند الطبيب لمعرفة إذا كانت الفطريات تم علاجها أم لا.