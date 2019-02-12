شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبه وشجعه.. 8 نصائح لتربية ابنك فى مرحلة المراهقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المراهقة من أصعب المراحل التى تمر على أى إنسان، عندما يبدأ الطفل يتغير ليتحول من مرحلة الطفولة إلى مرحلة جديدة، ويظهر عليه علامات التمرد رغبة فى إثبات أنه أصبح أكبر سناً، ومن علامات مرحلة المراهقة أيضاً العدوانية الزائدة، تجاهل الوالدين، الصراخ، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح تساعدك على تربية ابنك فى مرحلة المراهقة بطريقة جيدة وصحية، بحسب موقع "Step to health".



مرحلة المراهقة

نصائح لتربية ابنك المراهق بطريقة جيدة وصحيةاعرف الأشياء التى تجعله سعيداً

تحتاج إلى التواصل المفتوح والفعال مع ابنك المراهق، لكى تعرف الأشياء التى تجعله سعيداً، فيجب أن يشعر ابنك بالراحة عندما يحكى لك عن أى شئ يحدث معهم، فيجب أن تكون صديقاً لابنك، حتى يلجأ إليك إذا احتاج لدعم أو مساندة.

شجع أهداف ابنك المراهق

إذا كان ابنك المراهق يتعلم تحديد الأهداف ويعمل على تحقيقها، فسوف ينمو مع العلم بأنه قادر على تحقيق ما يريده وأن يصبح بالغًا ناجحًاً، وعليك أن تعلمه أنه يستطيع تحقيق جميع أهدافهم بالالتزام والتصميم.





شجعه على إقامة علاقات جيدة مع أصدقائك

يمكن للأصدقاء أن يكونوا حاسمين في تنمية الطفل المراهق، في هذه المرحلة، يقضي الشباب وقتًا أطول مع أصدقائهم مقارنةً بالأنشطة الأخرى، لذلك انتبهوا إلى أي شيء متعلق بدائرتهم الاجتماعية.

ساعده على تطوير الثقة بالنفس

من الطبيعي بالنسبة للمراهقين أن يشعروا بقلة الثقة بالنفس، وهو ما يرجع إلى التغيرات الجسدية التي يتعرضون لها خلال هذه المرحلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقلبات مزاجية، اكتئاب، وسلوك عدواني، ولتقوية ثقتهم بنفسهم يجب أن تشعرهم أنك فخور بهم وتقبلهم دائماً كما هم، وتشجعهم على الأشياء الإيجابية التى يقومون بها.



مرحلة المراهقة

تشجيعهم على الأنشطة

يمكن أن تشجعهم على ممارسة الأنشطة المختلفة مثل: ممارسة الرياضة، التى تحسن نموهم البدنى وشكل جسدهم، ويمكنهم أن يمارسوا الهواية التى يفضلونها مثل: تعلم العزف على آلة موسيقية، أو تعلم الرسم، كل هذه الأشياء تؤدى إلى تحسين مهاراتهم الفكرية والحركية، فهذه الأنشطة تساعد المراهقين على التخلص من الإحباط والغضب أو استكشاف مواهبهم والتواصل مع الآخرين.

شجعهم على التطوع

شجع ابنك المراهق على الاشتراك فى الأنشطة التطوعية، حيث يمكن لهذه الأنشطة مساعدتهم على التواصل مع الآخرين ومنعهم من أن يصبحوا أنانيين أكثر من اللازم.

اجعل منزلك هادئاً وصحياً

جعل بيئة المنزل بيئة هادئة وصحية تساعد فى جعل طفلك يشعر بمزيد من الراحة ويرغب في قضاء المزيد من الوقت بالمنزل، التواصل الأسري الجيد سيجعل من السهل عليه التحدث ويمكنك أن تساعد طفلك على إيجاد حل للمشاكل التي قد يواجهها.

قضاء بعض الوقت مع ابنك

حتى إذا كنت تواجه مشكلات مع ابنك المراهق، فابحث عن طريقة لقضاء مزيد من الوقت معه، هذا يحسن من علاقة الوالدين والابن المراهق وتعزز ثقتهم بأنفسهم.

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