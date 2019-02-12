5 وجبات لعشاء صحي ونباتي للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 فبراير 2019 06:17 مساءً - إعداد أصناف وجبة العشاء لأطفالك، قد لا يكون بالأمر السهل، فأنت تسعين لإرضائهم من جهة، ومن جهة الأخرى للحفاظ على صحتهم في استقبال العام الجديد، كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك الاختيار الأمثل من ضمن أفضل 5 أفكار لعشاء صحي ونباتي تقدمه خبيرة الاقتصاد المنزلي هبة سيد.

-خبز الحمص المغربي

صنف جديد للجمع بين النكهات من المطبخ المغربي، الفلافل والطحين والحمص عندما نضعها معاً، فإن النتيجة هي طبق رائع فريد من نوعه.

- الحساء الكولومبي والفاصوليا السوداء

الوجبة صحية للغاية وسهلة الصنع ولذيذة. إنها مليئة بالألياف والبروتين النباتي. الأطعمة المستخدمة لإعداد وجبة غير مكلفة. وتشمل الثوم والفاصوليا السوداء والبصل. يمكن تقديم الحبوب والأفوكادو على الجانب. يحتوي الأفوكادو على العديد من العناصر الغذائية؛ مما يجعل الوجبة واحدة من أفكار العشاء الأكثر فائدة.

-القرنبيط المحمص بالكاري

لهذه الوصفة، يتم خلط الكركم والملح ويستخدم لموسم زهرة القرنفل. ثم يتم تحميص الخليط؛ حتى يصبح طرياً ذا لون ذهبي، ثم يتم إضافة القرنبيط المحمص إلى مزيج يتم طهيه من مزيج ماسالا الجاف المغطى في الكاري والطماطم مع إضافة التوابل.

- شوربة سيشوان حار وحامض

إنه طبق إقليمي في مطابخ سيشوان والماندرين. الحساء مصنوع من فلفل تشيلي وخل لإضافته إلى المذاق. يتم إقران الحساء مع الوجبات الأخرى المستوحاة من الصين مثل الشعرية الصيني.

- قرنبيط ناجتس هش

تعد الوجبة المتنوعة مثالية للحفلات وليالي العشاء والمناسبات الأخرى عادة ما تكون مقلية في الفرن، للحصول على أفضل النتائج، قومي بطهي القرنبيط المغطى بالطحين ببطء في زيت جوز الهند، وطهيه ببطء يجعلها هشة من الخارج وجيدة النضج من الداخل.