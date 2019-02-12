الوجبات السريعة تقود للوفاة المبكرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة فرنسية حديثة مخاطر تناول الوجبات السريعة والمصنعة على صحة الإنسان، موضحة أنها تؤدي إلى الوفاة المبكرة.

وقالت سارة بوسللي، وفقا لصحيفة "جارديان"، إن تناول الكثير من الأطعمة المصنعة، مثل الوجبات الجاهزة والبسكويت والحلويات، تؤدي إلى الوفاة المبكرة.

وأشارت سارة إلى نتائج دراسة طبية حديثة، شارك فيها نحو 44 ألف شخص، ونشرت في دورية "جاما" للطب الباطني، تضاف نتائجها إلى دراسات سابقة سلطت الضوء على مخاطر تناول الأطعمة غير الصحية.

وفحص القائمون على الدراسة الوجبات الغذائية التي يتناولها المشاركون وكميات السعرات الحرارية التي تحتويها، على مدى 7 سنوات.

وذكرت الدراسة أنه "خلال هذه المدة توفي 602 شخص من المشاركين، وأصيب 219 بالسرطان، فيما عانى 34 منهم من أمراض القلب"، مؤكدة أن الوفاة تكون نسبتها عالية لدى الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من الأطعمة المصنعة.

وتوصلت دراسات عديدة إلى أضرار كثيرة للوجبات السريعة، منها الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، وآلام المعدة ، فضلا عن مشكلات بالجهازين التنفسي والعصبي، والتأثير على البشرة والشعر والأسنان والعظام.

فيما توصلت دراسة دولية حديثة إلى أن تناول الوجبات السريعة يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب، موضحة أن الأطعمة التي تزيد من الالتهابات، مثل: الأطعمة المقلية والمصنعة والمشروبات الغازية، تحفز الالتهاب الجهازي، مشيرة إلى أن الأنظمة الغذائية السيئة تزيد من خطورة الإصابة بالاكتئاب بشكل كبير.