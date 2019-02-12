شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. الفول مش بس أكلة شعبية.. يعزز الصحة ويحافظ على القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفول من الإكلات الشعبية التى يفضلها الكثيرون وهو من الوجبات الأساسية فى الإفطار، ويحتوى الفول على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم، وحمايته من الأمراض وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 فوائد الفول وفقا لما ذكره موقع kerrash .



فول

1:يحتوى الفول على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة المرأة الحامل وتطوير نمو الجنين ، كما انه يحد من خطر الإصابة بالعيوب الخلقية.

2:يحتوى الفول على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تقليل خطر الاصابة بالأمراض السرطانية.

3:يحتوى الفول على بعض العناصر الغذائية التى تعمل على علاج التهاب المفاصل والعضلات وتعزيز صحة العضلات.



الفول

4:يحتوى على نسبة كبيرة من الألياف التى تساعد على تعزيز صحة الوزن وحمايته من الدهون والترهلات.

5:يحتوى على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التى تجدد النشاط والحيوية وتعمل على تعزيز الصحة والشعور بالطاقة.

6:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من خطر الاصابة بالجلطات والأزمات.

7:يحافظ على صحة الجهاز العصبى ويحميه من المشاكل الصحية والخرف والزهايمر.

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