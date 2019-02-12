انت الان تتابع موضوع معدل السكر الطبيعي للصائم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يوفر مستوى السكر في الدم للشخص الصائم أدلة مهمة حول كيفية إدارة الجسم لمستويات سكر الدم . يميل مستوى السكر في الدم إلى الذروة بعد ساعة من تناول الطعام ، ثم ينخفض بعد ذلك . إرتفاع مستويات السكر في الدم الصائم تشير إلى مقاومة الإنسولين أو مرض السكري . إنخفاض مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي يمكن أن يكون بسبب أدوية السكري . إن معرفة موعد الاختبار وما الذي تبحث عنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة أو سلامة مرضى السكري .

ما هي مستويات السكر في الدم للشخص الصائم

بعد تناول أي وجبة ، ترتفع مستويات السكر في الدم ، وعادةً ما تصل إلى الذروة بعد ساعة من تناول الطعام . كمية السكر في الدم وارتفاعها وتوقيت ذروتها يعتمد على النظام الغذائي . تميل الوجبات الكبيرة إلى زيادة ارتفاع سكر الدم . كما تتسبب الكربوهيدرات عالية السكر ، مثل : الخبز والوجبات الخفيفة المحلاة ، في حدوث تقلبات أكبر في مستويات سكر الدم . عادةً ، مع ارتفاع نسبة السكر في الدم ، يطلق البنكرياس الإنسولين . حيث يقلل الإنسولين من نسبة السكر في الدم ويكسرها حتى يتمكن الجسم من استخدامها للطاقة أو تخزينها في وقت لاحق .

الصعوبات التي قد يواجهها مرضى السكري

إن الأشخاص المصابين بمرض السكري يواجهون صعوبات في إنتاج الإنسولين بالطرق التالية :

الأشخاص المصابون بالسكري من النوع الأول لا ينتجون كمية كافية من الإنسولين لأن الجسم يهاجم الخلايا المنتجة للإنسولين .

لا يستجيب مرضى السكري من النوع 2 بشكل جيد للإنسولين ، وفي وقتٍ لاحق ، قد لا يصنعون كمية كافية من الإنسولين .

في كلتا الحالتين ، والنتيجة هي نفسها : إرتفاع مستويات السكر في الدم والصعوبات في استخدام السكر .

هذا يعني أن مستوى السكر في الدم لمريض السكري الصائم يعتمد على ثلاثة عوامل

محتويات الوجبة الأخيرة قبل التحليل .

حجم الوجبة الأخيرة قبل التحليل .

قدرة الجسم على إنتاج الإنسولين والاستجابة له .

مستويات السكر في الدم بين وجبات الطعام توفر فرصة لكيفية إدارة الجسم للسكر . المستويات العالية من السكر في الدم للصائم تشير إلى أن الجسم لم يتمكن من خفض مستويات السكر في الدم . وهذا يشير إلى مقاومة الإنسولين أو عدم كفاية إنتاج الإنسولين . وفي بعض الحالات الأخرى ، عندما يكون مستوى السكر في الدم منخفضًا بشكل غير طبيعي ، قد تؤدي أدوية السكري إلى خفض نسبة السكر في الدم أكثر من اللازم .

إختبار مستويات السكر في الدم للصائم

هناك نوعان من اختبارات السكر في الدم للصائم : اختبار السكر في الدم التقليدي واختبار جديد وهو الهيموجلوبين الغليكوزيلاتي (HbA1c) . يقيس هذا الاختبار كيفية إدارة الجسم لسكر الدم خلال فترة زمنية . يستخدم اختبار HbA1c للتحقق من كيفية التحكم بسكريات الشخص خلال فترة زمنية معينة . لا تتقلب مستويات HbA1c كثيراً ويمكن أن تعطي مؤشراً جيداً لمستويات سكر الشخص لعدة أشهر قادمة . قد يعني ذلك أن الأشخاص الذين يستخدمون أدوية معينة لمرض السكري والذين يتم التحكم في نسبة السكر في دمهم بشكل جيد ، قد لا يحتاجون إلى إجراء مراقبة يومية تقليدية . ومع ذلك ، في كثير من الحالات ، سيطلب الطبيب من مرضى السكري استخدام النظام التقليدي والتحقق من مستوياتهم اليومية .

في معظم الحالات ، يطلب الأطباء من الناس قياس مستوى السكر في الدم بسرعة فور الاستيقاظ ، قبل أن يقوموا بتناول أي مأكولات أو مشروبات . قد يكون من المناسب أيضًا اختبار سكر الدم قبل الأكل أو في بعض الأحيان بعد ساعتين من تناول الوجبة ، عندما يعود سكر الدم إلى المستويات الطبيعية . الوقت المناسب للاختبار يعتمد على أهداف العلاج وعوامل أخرى . على سبيل المثال ، لا يحتاج معظم مرضى السكري إلى الاختبار بين الوجبات إلا إذا كانوا يتناولون علاج السكري الذي يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم . قد يقوم بالاختبار أشخاص آخرون بين الوجبات إذا شعروا بأن السكريات منخفضة .

وبما أن هؤلاء المرضى لا ينتجون أي إنسولين ، فإن بعض الأشخاص المصابين بالنوع الأول من داء السكري يقومون بالاختبار عدة مرات في اليوم . قد يفعلون ذلك لأنهم بحاجة إلى التحقق من مستويات السكر لديهم بانتظام من أجل تعديل جرعات الإنسولين .

خطوات قياس السكر للصائم

إعداد شريط الاختبار وجهاز مراقبة الجلوكوز بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة ويكون جاهز لتلقي العينة .

تطهير منطقة الاختبار – عادةً ما يكون في جانب من الإصبع – مع مسحة من الكحول .

وضع جهاز الاختبار على سطح صلب حتى لا يتحرك .

إضغط على منطقة الاختبار حول الجرح لزيادة تدفق الدم ، وقم بضغط قطرة دم على شريط الاختبار .

ضع الشريط في الشاشة .

سجل الوقت وقراءة السكر في الدم ، وتوقيتات تناول الطعام في الآونة الأخيرة .