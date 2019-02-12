فوائد حليب فبي ميلك

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الحليب الصناعي هو عبارة عن طعام مصنع خصيصا للأطفال الرضع دون سن السنتين، وهو لبن مجفف مصنوع من ألبان الأبقار ومضاف إليه مكملات غذائية لكي تعوض الطفل الرضيع عن المواد المفيدة التي يقدمها له لبن الأم، ويتم خلط الحليب المجفف بالماء المغلي أو الساخن ثم ينتظر إلى أن يصل لدرجة حرارة مناسبة ليتناول الرضيع عن طريق الرضاعة أو البيبرونة.

وطبقا للقانون الفيدرالي الأمريكي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل (FFDCA): فإن حليب الأطفال هو عبارة عن غذاء للأطفال الرضع كبديل جزئي أو كلي للبن الأم، ويزعم أن هذا اللبن يشابه لبن الأم في احتوائه على المواد الغذائية التي يحتاجها الطفل الرضيع لكي ينمو نموا صحيًا .

حليب الأم واللبن الصناعي

تقول المصانع المسئولة عن صناعة حليب الأطفال أن حليب الأطفال المجفف صنع بحيث يشبه في تكوينه وتركيبة لبن الأم بعد ولادتها لطفلها بشهر إلى ثلاثة أشهر، لكن في الحقيقة هناك اختلافات كبيرة بين الحليب الصناعي المجفف ولبن الأم وينصح أن تقوم الأم بإرضاع طفلها طبيعيا على الأقل أول 6 أشهر، لكن لا ننكر أن الحليب المجفف الصناعي يقوم بالدور المنوط إليه.

إحصائيات عالمية

إليكم بعض الإحصائيات حول الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية باستخدام الألبان المجففة:

أقل من 40 في المائة من الأطفال حول العالم يرضعون رضاعة طبيعية في عمر أقل من 6 أشهر.

عام 2005 في الولايات المتحدة الأمريكية 12 في المائة من الأطفال أقل من 6 أشهر رضعوا رضاعة طبيعية.

هناك واحد من بين أربعة أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية يتناولون الحلب الصناعي بعد يومين من ولادة الطفل.

60 في المائة من الأطفال الذين يتناولون الحليب الصناعي المجفف بدل الرضاعة الطبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية هم دون سن الشهرين.

موانع الرضاعة الطبيعية

موانع الرضاعة الطبيعية لدي الأم

هناك عدة موانع تمنع الأم من إرضاع طفلها طبيعيا حتى وإن كانت ترغب في هذا الأمر، ومن هذه الموانع ما يلي:

إذا كانت الأم مصابة بمرض نقص المناعة الإيدز، حيث يمكن لهذا المرض أن ينتقل عن طريق الرضاعة للطفل بنسبة تتراوح بين 5 إلى 20 في المائة.

إذا كانت الأم مصابة بمرض السل.

إذا أجرت الأم جراحة في منطقة الثدي سواء بإذلة جزء من هذه المنطقة أو إزالة المنطقة المسئولة عن انتاج الحليب.

الإصابة بسرطان الثدي.

في حالة ما كانت الأم تتناول أدوية قد تضر بصحة الطفل الرضيع، مثل العلاج الكيميائي للسرطانات.

إذا كانت الأم تتعاطى المخدرات أو تشرب المواد الكحولية.

الإصابة بمرض الجدري تمنع الرضاعة لكي لا تنتقل العدوى من الأم إلى الطفل الرضيع.

موانع الرضاعة الطبيعية لدى الأطفال

كما أن الأمهات لديها موانع من ممارسة الرضاعة الطبيعية فإن الأطفال كذلك لديها بعض الأمور التي تمنعها عن الرضاعة الطبيعية وتلجئها إلى تناول الحليب المجفف:

إصابة الطفل بعيب خلقي في عملية الأيض.

إصابة الطفل بسوء التغذية فيحتاج للحليب الصناعي ليمده بالعناصر التي تنقصه أو التي يحتاج إليها جسمه، ومن هذه الحالات إصابة الطفل بنقص فيتامين د أو بنقص الحديد.

أن يكون الطفل مصاب بحساسية تجاه نوع معين من الطعام والأم تتناول هذا الطعام، فيمنع الرضاعة الطبيعية كي لا ينتقل هذا الطعام للطفل عن طريق الحليب.

انفصال الطفل عن الأم بسبب وفاتها أو أي سبب آخر.

فوائد حليب فبي ميلك

حليب فيبي ميلك من الأنواع التي ينصح بها للأمهات في حال الرضاعة الصناعية وذلك لفوائده الجمة.

حليب فيبي ميلك 1

صنع حليب فيبي ميلك 1 للأطفال الرضع من بعد الولادة إلى عمر 6 أشهر، ويحتوي حليب فيبي ميلك على تركيبة كاملة ومميزة نوفر لطفلك السعرات الحرارية والبروتينات والفيتامينات اللازمة لصحة أفضل، كما أن حليب فيبي ميلك 1 غني بأومجا 3 وأومجا 6 كما يتشابه توزيع الطاقة في حليب فيبي ميلك 1 مع توزيعها في لبن الأم.

حليب فيبي ميلك Fabimilk LF-88

هذا النوع أيضا من أنواع حليب فيبي ميلك للأطفال من بعد الولاة إلى عمر 6 أشهر، لكن هذا النوع مخصص للأطفال الذين لا يستطيعون تحمل اللكتوز في طعامهم ويعانون من الإسهال، وتحتوي تركيبة هذا النوع على عناصر مفيدة ومغذية للطفل فبالإضافة لأنه خالي من اللكتوز هذا النوع أيضا غني بالحديد والفيتامينات والنيوكليوتيدات، كما أن هذا النوع يساعد في الحد من مخاطر الإسهال عند الأطفال الرضع.

حليب فيبي ميلك لراحة طفلك Fabimilk Comfort

يحتوي فيبي ميلك كونفرت على OPO وهو مكون دهني ثبت علميا أنه يساعد في عملية الهضم وفي الامتصاص الأمثل للعناصر المغذية مثل الكالسيوم، ويوفر هذا النوع جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها طفلك من عمر يوم حتى عمر 12 شهر.

حليب فيبي ميلك Fabimilk AR:

هذا النوع من حليب فيبي ملك مفيد للأطفال المصابون بالقلس حيث تعمل تركيبة هذا النوع في تقليل عدد مرات القلس لدي طفلك، كما يحتوي على النيوكليوتيدات التي تقلل من مخاطر الإسهال لدي الأطفال، ويصلح هذا النوع للرضع من عمر يوم حتى عمر 12 شهر.

حليب فيبي ميلك Fabimilk 2 Follow-on

هذا النوع مفيد للأطفال من عمر 6 أشهر في حال الرغبة في فطام الطفل أو في حال رفض الطفل للرضاعة الطبيعية، حيث يقدم للطفل جميع المواد والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمه في هذه المرحلة.

حليب فيبي ميلك 3

هذا النوع مفيد للأطفال في مرحلة النمو من عمر عام حتى عمر 3 أعوام، حيث يقدم لكهم كل العناصر الغذائية التي تحتاجها أجسادهم لنمو أفضل.