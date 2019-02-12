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حليب الأم هو الغذاء الرئيسي الأول للطفل فور ولادته، لكن بعض الأمهات يواجهن مشكلة في إرضاع أطفالهن، سواء بسبب قلة لبن الرضاعة أو بسبب رفض الطفل نفسه لعملية الرضاعة سواء كان رفض الطفل رفض كلي أو جزئي، وبعض النساء لا تفضل الرضاعة الطبيعية من أجل الحفاظ على رشاقة جسدها.

كل من سبقوا تواجههم مشكلات مختلفة لكن هذه المشكلات كلها لها نفس الحل، الاستعاضة عن لبن الأم باللبن الصناعي، ومن أفضل أنواع الجليب المجفف مجموعة حليب بيوميل.

معلومات رئيسية عن ” حليب بيوميل “

في بعض الأحيان يحتاج الطفل إلى الحليب المجفف، وهناك أنواع من الحليب مطابقة لاشتراطات منظمة الصحة العالمية ومطابقة للمعايير الدولية، ومن هذه الأنواع حليب بيوميل، إليكم بعض المعلومات المهمة عن هذا حليب بوميل.

حليب بيوميل 1

حليب بيوميل 1 هو حليب أطفال يحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل الرضيع من عمر يوم حتى عمر 6 أشهر، فهو يحتوي على أحماض أمينية مقاربة لتلك الأحماض الموجودة في لبن الأم وذلك بسبب تركيبته المميزة، كما يحتوي على العناصر الغذائية الأربعة التي يحتاجها جسم الطفل وهم الكولين والتوراين والأينوزيتول والكروتين، ويحتوي هذا الحليب أيضا على أوميجا 3 وأوميجا 6، كما أنه غني بالمعادن والفيتامينات التى يحتاجها الطفل الرضيع.

حليب بيوميل 2

حليب بيوميل 2 هو حليب للأطفال من عمر 6 أشهر إلى عمر 12 شهر، ويقدم هذا الحليب كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل في هذه المرحلة، كما انه يحتوي على الكولين وأومغيا 3 وأومغيا 6، ويحتوي أيضا على 12 نوع من المعادة و13 نوع مختلف من الفيتامينات التي يحتاجها الطفل في هذه المرحلة.

حليب بيوميل 3

تحتوي تركيبة حليب بيوميل 3 على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجه جسم الأطفال من عمر عام حتى عمر 3 أعوام، كما استخدم في إنتاجه أفضل الأحماض الدهنية والزيوت النباتية، وتحتوي تركيبة بيوميل 3 على أوميغا 3 وأوميغا 6 والكولين والعديد من الفيتامينات والمعادن.

حليب بيوميل 1 و2 و3 بلس

يحتوي على نفس العناصر والتركيبة التي يحملها حليب بيوميل و2 و3 و1، بالإضافة إلى احتوائه على البريبايوتكس (90٪ من الـ GOS و 10٪ FOS) .

مجموعة حليب بيوميل برميوم

تحتوي مجموعة حليب برميوم على نفس خواص وتركيبة حليب بيوميل العادية، كما انها تحتوي على نفس المعادن والأحماض الدهنية والعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، لكن تركيبة مجموعة حليب بيوميل برميم تزيد عن تركيبة مجموعة حليب بيوميل باحتوائها على المواد البريبايوتكس (90٪ من الـ GOS و 10٪ FOS) واحتوائها أيضا على LC-PUFAs AA & DHA التي تساعد في تطوير دماغ الطفل ونموه بشكل جيد، كما تحتوي على خمس أنواع من النيوكليوتيدات التي تساهم في نمو الطفل بشكل جيد.

حليب بريبيوميل

هو حليب أطفال خاص بالأطفال المبتسرين والأطفال ذوي الوزن الضعيف عند الولادة، حيث يحتوي هذا النوع من الحليب على احتياجات الطفل الذي يعاني من تلك المشاكل، فبالإضافة إلى العناصر التي تحتويها تركيبة مجموعة حليب بيوميل يحتوي حليب بريبيوميل على سلسلة ثلاثي الغلسريد المتوسطة MCTs، كما يحتوي على الكربوهيدرات التي تسهل عملية الهضم، ويحتوي أيضا على LC-PUFAs AA & DHA الذي يعمل على تطوير نمو دماغ الطفل الرضيع.

حليب بيوميل بلس إل أف BIOMIL® PLUS LF

يوجد بعض الأطفال لا يتحملون اللاكتوز لذا فهذا النوع من أنواع حليب بيوميل مخصص لهم، ويحتوي هذا النوع من أنواع حليب بيوميل على نوعية محدد ومعينة من الكربوهيدرات ومحتوي معين من البروتينات وهي البروتينات الخالية من اللاكتوز، وذلك كله بالإضافة إلى المحتويات والمركبات التي توجد في جميع أنواع حليب بيوميل.

حليب بيوميل BIOMIL® PLUS AR

هذا النوع من حليب بيوميل خاص بالأطفال المصابين بالقلس، حيث صممت تركيبة هذا النوع من حليب بيوميل للحد من مخاطر ارتجاع الحليب لدي الأطفال بالإضافة إلى نظام غذائي متوازن ومناسب للأطفال من عمر يوم حتى عمر 12 شهر، ويحتوي هذا النوع من الحليب على النشا الغني بالأميلوبكتين واللاكتوز والمالتوديكسترين، بالإضافة إلى البروتينات المعدلة (60 ٪ الكازين و 40 ٪ مصل اللبن) من أجل التقليل من قلس الأطفال، كل هذا بالإضافة إلى التركيبة الأساسية لجميع أنواع ألبان بيوميل.

حليب بيوميل صوى BIOMIL® SOY

ويتميز هذا النوع عن غيره أنه يعتمد في خصائصه على بروتينات فول الصويا المنتقاة، هذا النوع يستخدم بواسطة الأطفال الذين لديهم حساسية تجاه بروتينات الأبقار وعدم القدرة على تحمل اللاكتوز أو الحمية النباتية، ويحتوي هذا النوع على التركيبة الرئيسية لحليب بيوميل الغنية بالمعادن والفيتامينات كباقي مجموعة بيوميل، بالإضافة إلى محتوي محدد من الكربوهيدرات خالية من اللكتوز والسكروز والفركتوز.

حليب بيوميل بلس سي إف BIOMIL® PLUS CF

صنع هذا النوع من أنواع حليب بيوميل ليعطى للأطفال الذين يعانون من إضرابات بسيطة في عملية الهضم لذا يطلق عليه حليب الراحة، ومن أمثلة الإضرابات التي يستخدم هذا النوع من أنواع الحليب لتجنبها الإمساك والغازات والقلس البسيط والمغص، ويستخدم هذا النوم من الولادة حتى عمر 12 شهر.

ويحتوي هذا النوع على بروتينات مصل الحليب المحولة جزئيا لتجنب الإصابة بعسر الهضم، بالإضافة لمحتوي معين من الكربوهيدرات مثل اللاكتوز ، المالتوديكسترين والنشا، كما يحتوي على الأوميجا 3 والأوميجا 6 والعناصر الأساسية المغذية لكولين والتوراين والأينوزيتول والكروتين، بالإضافة إلى المعادن والفيتامينات الغنية.

حليب غاسترو فيكس GASTRO-FIX

هذا الحليب مخصص للأطفال المصابة بالإسهال، ويستخدم هذا النوع لمدة تتراوح من خمس إلى سبعة أيام من أجل تعويض فقد الجسم في حالات الإسهال، ويحتوي هذا النوع على الصوديوم والكلور والبوتاسيم والزنك وذلك من أجل تعويض العناصر التي يفقدها الرضيع مع الإسهال، كما يوجد به أنواع معينة من الدهون والبروتين الذي يمكن للجسم امتصاصهم على الرغم من ضعف الهضم والإسهال المهاب بهم الرضيع.