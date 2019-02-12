شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقد خطأ أنها تساعده على النوم.. كندى يتعرض لنوبة قلبية بعد تجربة مصاصة الحشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانى رجل كندي يبلغ من العمر 70 عاماً من نوبة قلبية قاتلة بعد تجربة مصاصة "الحشيش" لأول مرة.

وفي تقرير الحالة، الذي نشر في المجلة الكندية لأمراض القلب ، قال الباحثون إن الرجل ، الذي يعيش في "نيو برونزويك" ، مصاب بهشاشة العظام ويريد أن يرى ما إذا كانت المصاصة (وهى طريقة لتناول مخدر الحشيش والماريجوانا) قادرة على تخفيف آلام المفاصل ومساعدته على النوم أم لا.

وبعد نصف ساعة من تجربة المصاصة ، بدأ الرجل يعاني من "هلوسات" و "ألم في الصدر" ، وقد تم نقله إلى المستشفى، حيث اكتشف الأطباء أنه أصيب بنوبة قلبية، وفقاً للتقرير.

وأخبر الرجل الكندى الطاقم الطبي أنه قد أكل تقريباً كامل المصاصة المصنوعة من الحشيش، الذي يحتوي على ما يقرب من 13 مرة من “THC” المكون الرئيسي الموجود فى الحشيش المسئول عن التأثير النفسي.

وكانت هناك عدة تقارير من الناس الذين يدعون مصاصة الحشيش كانت مسؤولة عن حدوث السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وجدير بالذكر، توفي طفل في كولورادو ، عمره 11 شهرا من التهاب عضلة القلب بعد تناول جرعة زائدة من الماريجوانا.

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