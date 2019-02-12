شكرا لقرائتكم خبر عن تكميم ولا بالون معدة.. كيف تختار عملية السمنة المناسبة لوزنك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من عمليات السمنة، التى يمكن إجراؤها من أجل التخلص من الوزن الزائد والتخلص من الأمراض المختلفة التى تسببها السمنة، لكن هناك مجموعة من الاعتبارات التى تحكم اختيار نوع العملية، فالأمر يتعلق بالوزن ونوع السمنة وهل هى بسيطة أم متوسطة أو مفرطة، وكذلك النمط الغذائى وأسلوب الحياة وغيرها من الأمور، هذا إضافة إلى عمر المريض و الأمراض المصاحبة.

وفيما يلى يوضح الدكتور أحمد السبكى، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، التفاصيل الكاملة عن كيفية اختيار عملية السمنة المناسبة لأبنائنا، مثل تكميم المعدة أو بالون المعدة أو التحويل المصغر، وفق مجموعة من الاعتبارات الطبية الهامة.



انفوجراف يوضح العملية المناسبة لمريض السمنة المفرطة

محددات اختيار عملية السمنة المناسبة

يقول الدكتور أحمد السبكى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن تحديد عملية السمنة لها اعتبارات ومحددات خاصة،فمثلا يفضل فى حالات السمنة عند الأطفال، إجراء عملية تكميم المعدة حيث لا يكون هناك أي تأثير سلبي علي النمو او الاحتياج الي فيتامينات تعويضية، بينما تناسب كلا عمليتى تكميم المعدة والتحويل المصغر للمعدة، حالات السمنة بعد سن العشرين.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه فى كل الأحوال سواء قبل سن العشرين أو بعد سن العشرين، لو كان مريض السمنة لا يستطيع التوقف عن أكل الحلويات بكثرة، فإنه لا يترك للطبيب حرية الاختيار، لأنه فى مثل هذه الحالة لا تناسبه إلا عملية التحويل المصغر للمعدة، وبعد إجراء العملية، فإنه يحتاج إلى تناول فيتامينات لمدة 6 شهور فقط كحد ادني، الا ان التحويل هو بالفعل اقوي عمليات السمنة علي الإطلاق والتى يصعب بعدها الزيادة في الوزن مرة اخرى.

الاختيار بين تكميم المعدة والتحويل المصغر

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه عموما عند الاختيار بين عمليتى تكميم المعدة بالمنظار، أو التحويل المصغر فانه يجب اختيار عملية التي تمنع عودة الوزن مرة أخرى، وبالتالى فعملية مثل بالون المعدة لا تعد حلًا مثاليًا لمريض السمنة المفرطة، لأن مثل هذه يكون الحالات لديها جينات تساهم فى عودة الوزن للزيادة مرة أخرى، مضيفًا "ونحن نسعى مع المريض من البداية لتحقيق هدفه بداية من نجاح العملية جراحيًا، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود منها وهو عدم زيادة الوزن مرة أخرى".



انفوجراف يوضح هل يرتبط عمر المريض بنوع عملية السمنة

عملية تكميم المعدة

ولفت الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه يعقد جلسة مع مريض السمنة المفرطة لمعرفة نوع العملية المناسبة معه سواء تكميم المعدة أو التحويل المصغر، موضحًا أن مريض السمنة المفرطة الذى لا يتناول السكريات والحلويات والمياه الغازية والشيكولاته بكميات كبيرة تناسبه عملية تكميم المعدة بالمنظار، حيث تعد عملية مثالية وتساهم فى زيادة الحرق 10 أضعاف المعدل الطبيعى للمريض، مما يساهم فى نزول الوزن من خلال إزالة الهرمون المسئول عن الحرق، لافتًا إلى أن المريض يبدأ فى فقدان الوزن فى خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 شهور .

عملية التحويل المصغر للمعدة

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن مريض السمنة المفرطة، الذى لديه رغبة فى استمرار تناوله للحلويات والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية الي جانب الأكل الاعتيادي، يجب أن يخضع فى هذه الحالة إلى إجراء عملية التحويل المصغر للمعدة، لافتًا إلى أن هذه العملية تناسب أقوي من التكميم خاصة بالنسبة لمرضي السكر، حيث تعمل على تنشيط البنكرياس.

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