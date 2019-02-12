شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مش لازم تحفظها فى الثلاجة.. العسل والبطاطس منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للحفاظ على الطعام يلجأ كل مننا لوضعه فى الثلاجة، لكن ليست كل أنواع الأطعمة أو الشراب يجب حفظها بهذه الطريقة، فهناك بعض أنواع الأطعمة والمشروبات التى يمكن تخزينها فى درجات الحرارة العادية.

وفيما يلى وفقا لتقرير موقع "foodnetwork" أبزر الأطعمة التى يمكن تخزينها فى درجات الحرارة العادية:

العسل

بسبب أنه منتج سائل يمكن أن يدوم حرفياً لعدة قرون، لا توجد حاجة فعلية إلى تبريد العسل لضمان فترة صلاحية طويلة، لكن فى الواقع، يمكن أن يؤدى ذلك إلى تبلور العسل عند حفظه فى درجات الحرارة المنخفضة وبالتالى صعوبة استخدامه.



عسل

البصل والبطاطس

من المهم تخزين الخضروات مثل البصل والبطاطس فى منطقة جافة وجيدة التهوية، ما يعنى أن الثلاجة ليست مهمة لحفظهم، فعندما يتم وضعهم فى حالة رطبة باردة، يتم تحويل النشويات إلى سكريات بسرعة، ما يجعلها أكثر نعومة.

لكن تأكد من عدم تخزين البصل والبطاطس معا، لأن كل نوع من الخضار يميل إلى إطلاق الرطوبة والغازات التى يمكن أن تفسد بعضها البعض.



بطاطس

القهوة

يجب حفظ القهوة مغلقة محكمة الإغلاق بشكل مثالى، ويتم تخزينها فى درجة الحرارة العادية، لكن تخريها فى درجات حرارة مبردة سوف تؤثر سلبيا على الطعم بسبب فقدان الزيوت التى تعطى رائحة للقهوة، لكنها لن تؤثر على محتوى الكافيين.



قهوة

المكسرات

تؤثر درجات الحرارة الباردة على الزيوت الطبيعية التى يحتوى عليها المكسرات، كما أنها يمكن أن تمتص الروائح سريعا من الثلاجة.

يمكن تخزين المكسرات فى وعاء محكم الغلق فى المطبخ بشكل عادى، لكن إذا كان لديك كمية كبيرة فى الثلاجة، قم بتحميص المكسرات فى مقلاة جافة قبل الاستخدام.



مكسرات

الخبز

يلجأ بعض الأشخاص إلى تخزين شرائح الخبز فى الثلاجة لإبقائها طازجة لفترة أطول، لكن عملية تبريد الخبز يمكن أن تجعله يجف سريعا 6 أضعاف الخبز المخزن فى درجة حرارة الغرفة، لكن بدلا من ذلك يمكن تجميد الخبز فى الفريزر واستخدامه عند الحاجة بعد ذوبانه.



خبز

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