شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط في تناول فيتامين «سي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-وكالات:

أوضح تقرير نشره موقع “healthline”، أن فيتامين سي من الفيتامينات المهمة لصحة الإنسان، والتي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بأمراضه المختلفة، ونجد أن هذا الفيتامين متوفر ومتواجد في بعض الفواكه كالبرتقال والجوافة والليمون والجريب فروت والفراولة.

وأضاف التقرير، أن فيتامين “سي”، يساعد ويعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم وأيضاً حماية الجسم من الإصابة بالأمراض المختلفة، فهذا من خصائصه المهمة والتي يحدث فيها ويحصل عليها الجسم.

وهناك العديد من الأشياء التي تحدث للجسم عند الإفراط في تناول فيتامين “سي”، ويقدمها التقرير، ومنها:

– يتسبب كثرة نسبة فيتامين “سي” في الجسم في الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي وهذا يؤدي إلى القيء والإسهال.

– قد يتسبب في الإصابة بمشاكل في القلب، نتيجة لارتفاع نسبة فيتامين “سي” بالجسم.

– زيادة فرص الإصابة بالحصوات الكلوية، ولذا يرجي على أصحاب المشاكل في الكلي تجنب الإسراف في تناول الأطعمة الغنية بفيتامين “سي”.

– الإصابة بمشاكل صحية في البنكرياس والكبد، نتيجة للإفراط في تناول فيتامين “سي”.

-نشاط الغدة الدرقية، نعم هذا يسببه ترسب نسبة كبيرة من فيتامين “سي” بالجسم، ولذا من يعاني من مشاكل في الغدة الدرقية تجنب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين “سي”.

-تصبح شخصاً مائلا للعصبية ومتقلب المزاج، وذلك عندما تزداد نسبة فيتامين “سي” بالجسم.

وأكد التقرير، أن أضرار الإفراط في تناول فيتامين “سي”، يتسبب في الكثير والكثير من المشاكل الصحية ولكن هذا لا يعني الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين “سي”، وذلك للحصول علي فوائدها وأهمها تقوية الجهاز المناعي، وتقليل فرص الإصابة بالسرطان بأنواعه المختلفة، وأيضاً الحفاظ على صحة البشرة والشعر.