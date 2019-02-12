إضراب الممرضين يؤجل 2600 عملية جراحية في البرتغال

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرجئت أكثر من 2600 عملية جراحية في الأسبوع الأول من إضراب الممرّضين الذين يطالبون بزيادة أجورهم في البرتغال، بحسب ما أعلنت الحكومة البرتغالية.
وقد أُجّلت 2657 عملية بين 31 يناير/ كانون الثاني و8 فبراير/ شباط، أي ما يوازي 65% من إجمالي الجراحات المقرّر إجراؤها في المستشفيات الحكومية العشرة المعنية بالحركة الإضرابية هذه، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الصحة لم يكشف فيه عن نسبة المشاركة في الإضراب.
وتلقى هذه الحركة تأييدا نقابيا ويطالب الممرّضون بزيادة رواتبهم ورفع الأجور المقدّمة في مقابل العمل لساعات إضافية ومنح العلاوات التي جمّدت بسبب تدابير التقشّف المعتمدة وقت الأزمة المالية.
وكان إضراب أوّل من هذا النوع قد أدّى إلى إلغاء أو تأجيل حوالي 8 آلاف عملية خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة من العام 2018.
والموظّفون الحكوميون في البرتغال المقدّر عددهم بحوالي 665 ألفا مدعوون للإضراب يوم الجمعة تلبية لنداء أكبر تجمّع نقابي يطالب أيضا برفع الأجور لكنه ينأى بنفسه عن حركة الممرّضين نظرا لتداعياتها على المرضى.
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