القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوراق الكاري الطازجة لها فوائد عديدة فهي تحمي الشعر والبشرة وتقي من السرطان، حيث إنها تحتوي على عناصر عدة مفيدة منها الكربوهيدرات والكالسيوم والألياف الصحية، بالإضافة إلى الفسفور والنحاس والماغنسيوم ومضادات الأكسدة، والتي تقي الجسم من التعرض إلى الأمراض المختلفة، كما أن الكاري يخفف الآلام أقوى من المسكنات العادية، لنتعرف فيما يلي على أهم فوائد أوراق الكاري للصحة والتخسيس.

أوراق الكاري للوقاية من السرطان

أوراق الكاري تقي من أمراض السرطان وهذا بفضل المواد المضادة للأكسدة التي توجد بها والفيتامينات المهمة التي تحتويها، ما يمنع الجذور الحرة من التعرض إلى خلايا الجسم المختلفة، ما يقي من الإصابة بسرطان البروستاتا والدم والقولون، كما أن أوراق الكاري لها تأثير للحد من الآثار المتعلقة بالعلاج الكيميائي والإشعاعي.

فوائد أوراق الكاري للجهاز الهضمي

أوراق الكاري مهمة لحماية الجهاز الهضمي من المشكلات التي يتعرض لها ومنها حالات الإسهال، كما أن الكاري يحتوي على مواد ملينة ما يساعد على تنظيم عمل الجهاز الهضمي، ومن الممكن تناول مغلي أوراق الكاري المضاف إليها عصير الليمون كل صباح لتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

فوائد أوراق الكاري لصحة الكبد

تحتوي أوراق الكاري على مضادات الفطريات والبكتريا، والتي تساعد على الوقاية من التعرض إلى الهجمات الفيروسية التي تنتقل عن طريق العدوى ما يساعد على حماية خلايا الكبد من التعرض إليها، ما يقي من الإصابة بفيروس الكبد الوبائي وغيره من الأمراض المتعلقة بالكبد.

فوائد أوراق الكاري للتخسيس

تعد أوراق الكاري من أنواع الديتوكس الطبيعي التي تساعد على التخلص من السموم الزائدة بالجسم ما يؤدي إلى حرق الدهون المتراكمة ويساعد على إنقاص الوزن والتخسيس.

يمكنك غلي باقة من أوراق الكاري في 2 كوب من الماء وترفع من على النار ثم تحلى بقطرات من عسل النحل ويتم تناوله المشروب ما يساعد على حرق الدهون.

الوقاية من مرض السكري

تساعد أوراق الكاري في السيطرة على معدل السكر بالدم، حيث إنها تنظم نسبة الأنسولين ولهذا من المهم على مرضى السكري تناول مغلي أوراق الكاري.

تقوية البصر

تحتوي أوراق الكاري على فيتامين أ والكاروتينات، والتي تساعد حماية قرنية العين من التعرض إلى العمى الليلي والمياه البيضاء التي تصيب العين.

فوائد أوراق الكاري للشعر

تساعد أوراق الكاري على تعزيز صحة الشعر ودعم نموه وتقويته.

تحمي أوراق الكاري من الإصابة بتساقط الشعر.

تحمي من شيب الشعر وهذا من خلال خلط أوراق الكاري مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ويطبق المزيج على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، ويغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر مع الحرص على استخدام أحد مرطبات الشعر بعدها.

فوائد أوراق الكاري للبشرة