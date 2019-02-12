"النظام الغذائي" يُساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

إن تغيير نظامك الغذائي، هو واحد من أفضل الطرق لحماية صحة قلبك والعيش لفترة أطول، حيث يموت ما يقرب من 200 ألف شخص سنويًا، بسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية ، ولكن 80٪ من هذه الوفيات، يمكن منعها لدى الأشخاص في أعمار أقل من 75 عامًا.

يُصاب في كل عام ، أكثر من 180ألف بريطاني بأزمة قلبية، بمعدل شخص واحد كل ثلاث دقائق، في حين يعاني 100 ألف من السكتة الدماغية، ويوصي الخبراء لأجل ذلك بالتغذية الصحية السليمة، ووفقًا لصحيفة "ميرور البريطانية"، أوصت الدكتورة لورا كور، وهي أخصائية في صحة القلب ولديها 25 عام من الخبرة، ببعض النصائح الغذائية للوقاية والعناية بصحة القلب.

وأوضحت الدكتورة كور، أنه يمكن من خلال نظام غذائي متوسطي غني بالخضراوات، والفواكه، والحبوب الكاملة، والأسماك، والمكسرات وزيوت الزيتون، خفض نسبة المخاطر.

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تناول الفواكه والخضراوات

وتُشير الأبحاث إلى أن تناول عشر حصص من الفاكهة والخضار يوميًا، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة الثلث تقريبًا، وتنصح الدكتور كور بالبدء بتوصيات المملكة المتحدة، بخمسة حصص ثم بناء نظامك الغذائي الخاص.

وتوضح أن "الفواكه والخضروات توفر الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي قد تفيد صحة القلب مباشرة"، مضيفة أن من المهم تحديد أولوية الخضراوات فوق الفاكهة ، لأن الفاكهة تحتوي على نسبة من السكر".

توازن اللحم مع السمك

إن تناول الكثير من اللحوم الحمراء مضرة لصحة القلب، ويمكن أن تؤدي إلى تجلط الدم، في حين أن الأسماك الزيتية تساعد على إزالة الدهون من الشرايين.

تقول الدكتورة كور، "إن القاعدة الأساسية هي تناول اللحوم مرتين أسبوعيًا فقط ومطابقتها مع حصتين أو ثلاث حصص من الأسماك أو المحار، بما في ذلك بعض الأسماك الزيتية مثل السردين والسلمون والماكريل والتونة"، موضحة، أن "السمك الدهني يوفر دهون أوميغا 3 الصحية التي تساعد على تدفق الدم عبر الشرايين بشكل أفضل."

الدهون المفيدة

استبدال الدهون المشبعة، مثل الزبدة، والجبن، والحلويات، واللحوم الحمراء، بالدهون غير المشبعة مثل الزيوت النباتية أو الكربوهيدرات عالية الألياف هي أفضل طريقة لتحسين صحة قلبك.

وتُبيّن الدكتورة كور، "الزيتان اللذان أوصي بهما أكثر من أي نوع آخر هما زيت الزيتون وزيت بذور اللفت"، "حاول أن تستهلك ملعقتان كبيرتان من أي منهما في اليوم، اسكبها على الطعام ، أو استخدمها لقلي البطاطا المقلية أو التحميص".

خفض كمية الملح المستهلكة

معظم البالغين في المملكة المتحدة يستهلكون نحو 8.1 غرامًا من الملح يوميًا، ولكن يجب أن نهدف إلى تقريبًا إلى 6 ملغ، وتقول الدكتورة كور، "إن تناول القليل من الملح مهم للغاية بالنسبة لمعظمنا لمنع أو تقليل ارتفاع ضغط الدم مع تقدمنا في العمر"، مضيفًا، "أن طهي الطعام من الصفر هو أفضل طريقة للحفاظ على استهلاكك القليل من الملح".

البيض والحليب

ووجدت دراسة أجريت على 130 ألف شخص، أن الأشخاص الذين تناولوا حصتين أو أكثر يوميًا من الحليب، تقل لديهم المخاطر بنسبة 22٪ للإصابة بأمراض القلب ، وانخفاض مخاطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 34٪ ، وانخفاض مخاطر الإصابة بنسبة 23٪. من الموت من مرض القلب.

وتُشير الدكتورة كور، "أن تناول ما يصل إلى بيضتين في اليوم أمر جيد، وتبدو منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم جيدة لصحة القلب".

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