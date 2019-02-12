فيديو معلوماتى.. نصائح للتخلص من الطاقة السلبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تشعر دائماً بالإحباط واليأس من حياتك، يجب أن تغيرها نحو الأفضل وتبتعد عن مصادر الطاقة السلبية التى تسبب لك الإحباط، كما ذكر موقع physiology today.
ومن خلال هذا الفيديو نتعرف على نصائح من الطب النفسى للتخلص من الطاقة السلبية والإحباط.
نصائح الطب النفسى للتخلص من الطاقة السلبية:
1- لاحظ مشاعرك السلبية وتوقف عن جلد ذاتك
2- ابحث عن سبب هذه المشاعر وكيفية إصلاحها
3- اكتب ما يزعجك فى مذكرة لإفراغ أفكارك
4- حدد سبب انزعاجك وهل أنت مخطئ أم لا؟
5- حدد ما يمكنك القيام به لتغيير الأشياء التى تزعجك
6- تحدث مع صديق مقرب أو طبيب نفسى
7- ضع حدوداً للأشياء التى تسبب الغضب لك
8- حاول إدارة ردود أفعالك إذا شعرت بالغضب
9- شتت ذهنك بعمل أشياء أخرى مثل: ممارسة الرياضة
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