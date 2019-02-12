شكرا لقرائتكم خبر عن من غير خناق.. كم مرضا يمكن أن يصيب طفلك نتيجة المشاجرات الزوجية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "خناق، وإهانة ، وضرب "، جميعها أشياء قد تؤثر على نفسية الأطفال، وخصوصا إذا شاهدوا الأبوين فى هذه الحالة، فالأبحاث والدراسات أثبتت أن الطفل يتأثر بشجار الوالدين ويؤثر ذلك على حياته ويحوله لشخص عدوانى أو انطوائى، ووفقا لما ذكره موقع verywellfamily فأن أبرز الاضرار التى يسببها شجار الآباء على صحة أبنائهم النفسية هى:



مشاجرات

1: شجار الأبوين الدائم أمام الطفل يعرضه لشخص عدوانى ويظهر ذلك خلال تعامله مع أصدقائه فى المدرسة.

2: اثبتت الدراسات والأبحاث أن شجار الأبوين أمام الطفل يعرضه للاكتئاب والقلق والتوتر الدائم وعدم القدرة على التعامل مع الآخرين بشكل سوى.



الابناء

3: يشعر الطفل بعدم الثقة والأمان وقد يتحول الطفل لشخص انطوائى ومنعزل عن الجميع.

4:يشعر الطفل بالخوف من الجميع وعدم القدرة على التواصل بشكل طبيعى مع الغير.

5:نتيجة الخوف والفزع قد يتعرض الطفل للتبول اللارادى أثناء الليل.

شجار الابوين يسبب للطفل مشاكل نفسية عديدة ، لذلك لا بد من الحد من هذه المشاحنات والتحلى بالصبر وعدم الشجار أمام الأبناء، فمن الافضل مناقشة المشاكل والأمور الشخصية بين الابوين فى هدوء تام حتى لا يلاحظ الطفل أو يشعر بالتوتر والقلق ، وإذا لاحظ الطفل ان هناك مشاجرة يجب علي احد الابوين تهدئته وإحساسه بالأمان وعدم الخوف.

فى إطار إهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية ، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]