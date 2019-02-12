شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير تقنية لالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشف باحثون في مختبر «أوك ردج الوطني» في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية طريقة لالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه عن طريق استخدام مادة كيميائية عضوية تسمى «جوانيدين أمين»، وتعرف اختصارا باسم «بي إي جي إس»، وترتبط بمركبات البيكربونات في محاليل ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح الباحثون، في نتائج بحثهم، الذي نشر بمجلة «كيم» العلمية، أن هناك إمكانية إضافة محلول مائي من هذه المادة عند فوهات المداخن، ما يؤدي إلى تفاعل الماء مع غاز ثاني أكسيد الكربون وتركيب مادة البيكربونات التي ترتبط مع مادة «بي إي جي إس» لتشكل مركبًا بلوريًا يمكن فصله عن الماء، أي يمكن تخزين الغاز بدلا من إطلاقه إلى الغلاف الجوي، كما يمكن استخدام البلورات الناتجة لالتقاط المزيد منه.

أكدت كريستين بومان، الباحثة الكيميائية في جامعة كانساس بمدينة لورانس، أن تلك هذه التقنية تتمتع بإمكانات هائلة وفعالية كبيرة، إذ تستهلك هذه التقنية طاقة أقل بنسبة 24% من الطاقة التي تستهلكها أجهزة تنقية الهواء من غاز ثاني أكسيد الكربون، والتي تعتمد على الطريقة ذاتها، لكن باستخدام مادة مختلفة.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه التقنية ستبقى فعالة ومجدية إذا تم تطبيقها في المصانع، حيث يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 350 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم، والتي تحتاج إلى كميات كبيرة من مادة «بي إي جي إس» لامتصاص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون منها.