شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الزنجبيل وخل التفاح لعلاج الصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع النصفى من الأعراض الشائعة التى تصيب الكثير من الناس، ويمكن علاج الصداع النصفى باللجوء للطبيعة من خلال الطب البديل بدلاً من استخدام مسكنات الألم، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الزنجبيل وخل التفاح لعلاج الصداع النصفى، بحسب موقع "Step to health".



الصداع

لماذا يحدث الصداع النصفي؟

هناك أنواع مختلفة من الصداع، والصداع النصفي هو واحد منها، حيث يسبب ألماً حاداً عادةً على جانب واحد من الرأس، وبالنسبة لبعض الناس ، يسبب الصداع النصفي مشكلة مع الرؤية والكلام، أو حتى الغثيان والقيء.



الزنجبيل

وصفة شاي الزنجبيل لعلاج الصداع النصفى

الزنجبيل له العديد من الفوائد الصحية، لأنه يمكن أن يزيد من درجة حرارة الجسم، ويعمل على تعزيز نظام المناعة، وتحسين الدورة الدموية، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالى هو فعال فى علاج الصداع النصفى.

المكونات

-شريحة واحدة من جذر الزنجبيل أو ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور (15 جرام)

-كوب من الماء (250 مل)

- ملعقة عسل

الطريقة:

أغلي الماء ثم أضف الزنجبيل إليه.اتركه لمدة 10 دقائق ثم قم بتحليته بقليل من العسل.اشربه ساخناً قدر المستطاع وأنت تسترخي في السرير.



خل التفاح

ثانياً وصفة خل التفاح

طريقة رائعة للتخفيف من الصداع النصفي والوقاية منه.

الطريقة:

قم بنقع قطعة قماش في قليل من خل التفاح، وضعها على أي مناطق تشعر فيها بالألم.

طريقة أخرى لعلاج الصداع النصفى بخل التفاح

المكونات

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح (30 مل)

كوب من الماء (200 مل)

الطريقة:

أضف ملعقتين من خل التفاح إلى كوب من الماء ويخلط جيدا.اشرب هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع قبل النوم.يساعد هذا المشروب على تطهير الجسم من السموم وتقليل ضغط الدم المرتفع، حيث أن كل هذه العوامل مرتبطة بالصداع النصفي.

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