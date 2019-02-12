شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط فى تناول فيتامين "سي" نشاط الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقاويل عدة عن أهمية تناول فيتامين "سي"، ومدى أهميته فى الوقاية من العديد من الأمراض، ولكن كثرة تناوله لها العديد من الأضرار على صحة الإنسان، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقًا لموقع "healthline".

أوضح التقرير، أن فيتامين سى من الفيتامينات المهمة لصحة الإنسان، والتي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بأمراضه المختلفة، ونجد أن هذا الفيتامين متوفر ومتواجد في بعض الفواكه كالبرتقال والجوافة والليمون والجريب فروت والفراولة.

وأضاف التقرير، أن فيتامين "سي"، يساعد ويعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم وأيضًا حماية الجسم من الإصابة بالأمراض المختلفة، فهذا من خصائصه المهمة والتي يحدث فيها ويحصل عليها الجسم.

أضرار الإفراط في تناول فيتامين "سي"

وهناك العديد من الأشياء التي تحدث للجسم عند الإفراط في تناول فيتامين "سي"، ويقدمها التقرير، ومنها:

- يتسبب كثرة نسبة فيتامين "سي" في الجسم فى الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي وهذا يؤدي إلى القيء والإسهال.

- قد يتسبب في الإصابة بمشاكل في القلب، نتيجة لارتفاع نسبة فيتامين "سي" بالجسم.

- زيادة فرص الإصابة بالحصوات الكلوية، ولذا يرجي على أصحاب المشاكل في الكلي تجنب الإسراف في تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي".

- الاصابة بمشاكل صحية في البنكرياس والكبد، نتيجة للإفراط في تناول فيتامين "سي".

-نشاط الغدة الدرقية، نعم هذا يسببه ترسب نسبة كبيرة من فيتامين "سي" بالجسم، ولذا من يعاني من مشاكل في الغدة الدرقية تجنب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي".

-تصبح شخصا مائلا للعصبية ومتقلب المزاج، وذلك عندما يترب ويزداد نسبة فيتامين "سي" بالجسم.

وأكد التقرير، أن أضرار الإفراط في تناول فيتامين "سي"، يتسبب في الكثير والكثير من المشاكل الصحية ولكن هذا لا يعني الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"، وذلك للحصول علي فوائدها وأهمها تقوية الجهاز المناعي، ووتقليل فرص الإصابة بالسرطان بانواعه المختلفة، وأيضًا الحفاظ على صحة البشرة والشعر.

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