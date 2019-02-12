شكرا لقرائتكم خبر عن علاج حب الشباب بطرق عديدة منها المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حب الشباب من المشاكل الشائعة التى تصيب الجلد وتؤثر على معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم، ويتسبب في ظهور البقع والبثور وأحياناً تكون الحبوب مؤلمة عند لمسها، فى هذا التقرير نتعرف على علاج حب الشباب، وفقاً لما ذكره تقرير هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS".



حب الشباب

ما هو حب الشباب

يظهر حب الشباب في الغالب على:

-الوجه، وهذا هو النوع الشائع عند كثير من الأشخاص.

- الظهر، وهذا يؤثر على أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب.

- الصدر، و هذا يؤثر على حوالي 15 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب.



علاج حب الشباب

علاج حب الشباب

يعتمد علاج حب الشباب على مدى انتشاره وهل هو معتدلاً أم حاداً، حيث يمكن أن يستغرق الأمر عدة أشهر من العلاج قبل أن تتحسن أعراض حب الشباب.

أولاً علاج حب الشباب الموضعى بمادة البنزويل بيروكسايد

-إذا كان لديك عدد قليل من الرؤوس السوداء والبيضاء والبقع، يمكنك استخدام الكريمات الموضعية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على مادة البنزويل بيروكسايد.

-البنزويل بيروكسايد يعمل كمطهر لتقليل عدد البكتيريا على سطح الجلد، كما أنه يساعد على تقليل عدد الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء، وله تأثير مضاد للالتهابات.

-والبنزويل بيروكسايد متاح عادة ككريم، و يتم استخدامه مرة أو مرتين في اليوم.

-يجب استخدامه بمعدلات بسيطة، حيث أن الكثير منه يمكن أن يهيج بشرتك، كما أنه يجعل وجهك أكثر حساسية لأشعة الشمس، لذلك تجنب أشعة الشمس أو ضع كريم واقى من الشمس.

ويحتاج معظم الناس إلى العلاج بمادة البنزويل بيروكسايد لمدة 6 أسابيع لإزالة معظم أو كل حب الشباب، وقد ينصح بمواصلة العلاج لمنع تكرار ظهور حب الشباب.



علاج حب الشباب

ثانياَ الرتينوئيدات الموضعية وهى مشتقة من فيتامين أ

تعمل الرتينوئيدات الموضعية عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة من سطح الجلد (التقشير)، مما يساعد على منعها من البناء داخل بصيلات الشعر.

ويمكن استخدام هذه الرتينوئيدات على أماكن حب الشباب مرة واحدة في اليوم قبل الذهاب إلى النوم، وتجنب التعرض لأشعة الشمس أثناء وضعها، وكذلك ليست مناسبة للنساء أثناء فترة الحمل حيث أنها قد تسبب تشوهات خلقية.

ثالثاً المضادات الحيوية الموضعية

تساعد المضادات الحيوية الموضعية على قتل البكتيريا الموجودة على الجلد والتي يمكن أن تصيب بصيلات الشعر المسدودة، وهي متاحة كغسول أو جل يتم وضعه مرة أو مرتين في اليوم.



حب الشباب

رابعاً حمض الأزيلايك Azelaic

يستخدم حمض الأزيليك في كثير من الأحيان كعلاج بديل لحب الشباب إذا كانت الآثار الجانبية للبيروكسيد البنزويل أو الرتينوئيدات الموضعية مهيجة أو مؤلمة.

ويعمل حمض Azelaic عن طريق التخلص من الجلد الميت وقتل البكتيريا، وهو متوفرة ككريم يتم وضعه عادة مرتين في اليوم.

خامساً أقراص المضادات الحيوية

تستخدم عادة مع العلاج الموضعي لعلاج حب الشباب، وفي معظم الحالات، يتم وصف فئة من المضادات الحيوية تحتوى على مادة التتراسيكلين.

وينصح عادة النساء الحوامل أو المرضعات بتناول مضاد حيوي يسمى الإريثروميسين، المعروف بأنه أكثر أمانًا للاستخدام.

يستغرق الأمر عادة حوالي 6 أسابيع قبل ملاحظة تحسن في حب الشباب.

سادساً العلاج الهرموني

يمكن أن تستفيد كثير من النساء المصابات بحب الشباب من العلاجات الهرمونية، خاصة إذا كان حب الشباب يزداد فى فترة الحيض أو يرتبط بالأمراض المرتبطة بالهرمونات مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

-إذا كنت تعاني من حب الشباب الشديد، يجب عليك الذهاب لطبيب الأمراض الجلدية، الذى يصف لك مزيج من أقراص المضادات الحيوية والعلاجات الموضعية كعلاج لحب الشباب الشديد.

-يمكن أن تستغرق العديد من هذه العلاجات من شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل البدء في ظهور نتيجة على البشرة.

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