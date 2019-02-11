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المر عبارة عن مادة صمغية مجففة مائلة إلى الحمرة أو اللون البني تظهر على شجر البيلسان Commiphora myrrha وتعرف باسم C. molmol ، تنمو في شمال إفريقيا وجنوب غرب آسيا ، يتم استخلاص الزيت بواسطة التقطير بالبخار له رائحة ترابية ، تم استخدامه لمدة طويلة في الطب الصيني الشعبي التقليدي والطب الهندي القديم ، واليوم يقوم العلماء بعمل اختبارات على زيت البيلسان لإظهار فعاليته في علاج الألم والالتهابات والقروح وهنالك عدد من الفوائد والاستخدامات الخاصة بزيت البيلسان سوف نستعرضها في السطور المقبلة :

فوائد زيت البيلسان

قتل البكتيريا الضارة

استخدم المصريون القدماء زيت البيلسان مع الزيوت العطرية الأخرى في تحنيط المومياوات ، قال العلماء أن زيت البيلسان يساعد على قتل البكتيريا والميكروبات الضارة الأخرى ، بالإضافة أن استخدم الزيت في البخور يساعد على تنقية الجو ومنع انتشار الأمراض المعدية التي تسببها البكتيريا ، فقد وجد في الدراسات العلمية الحديثة أن استخدام الزيت في الفواحات كبخور يخفض من البكتيريا بنسبة 68% ، وتشير الأبحاث الأولية التي تم تجربتها على حيوانات التجارب أنها تقتل البكتيريا مباشرة وتحفز النظام المناعي ، وتساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقتل البكتيريا ، ويمكن استخدام الزيت كمضاد حيوي ولكن لابد من المزيد من الدراسات العلمية بهذا الشأن .

صحة الفم

نظرًا للخصائص المضادة للميكروبات فقد استخدم زيت البيلسان بشكل تقليدي في علاج الالتهابات الفموية ، كما أن غسولات الفم ومعجون الأسنان يحتوي على زيت البيلسان بشكل رئيس وهو مناسب لمن يعانون من داء بهجت “Behcet’s disease”وهو اضطراب التهابي يسبب تقرحات الفم المؤلمة يمكن استخدم الزيت كغسول أربعة مرات يوميًا ، كما أنه يعمل كمسكن للألم ، وتشير عدد من الدراسات العلمية أن استخدام غسول الفم المحتوي على زيت البيلسان يساعد في علاج التهاب اللثة ويزيل تراكم الجير ، ولكن ضع في اعتبارك عدم تناول أي جرعات من الزيت لأنها سامة .

علاج القروح

من الاستخدامات التقليدية لزيت البيلسان علاج قروح الجلد والالتهابات في دراسة علمية تم اختبار الزيت على خلايا البشرة بمزيج من الزيوت العطرية الأخرى تبين قدرة الزيت على الشفاء من الجروح ، في دراسة أخرى تبين قدرة الزيت على شفاء الجروح الناجمة عن الولادة الطبيعية ، وفي دراسة علمية أخرى قامت باختبار الزيت مع زيت خشب الصندل على عينة قوامها 247 مبحوث وتبين فاعلية الزيت في قتل الميكروبات ، في دراسات أخرى تبين قدرة الزيت على قتل فطريات القدم .

مكافحة الألم وعلاج التورم

الألم مثل الصداع وآلام المفاصل وآلام الظهر فيحتوي زيت البيلسان على مركبات تتفاعل مع المستقبلات الأفيونية والتي تصل إلى العقل لمنع الألم ولكن يحظر استخدام الزيت مع المواد الكيميائية أو الأدوية التي تعالج الالتهاب ، هو من الزيوت الموصى بها لمعالجة الصداع ولكن يجب الحذر واستهلاك الجرعة الموصى بها فقط .

مضاد قوي للأكسدة

يعد زيت البيلسان من الزيوت التي تحتوي على مضادات الأكسدة القوية فهو بذلك يحارب التلف التأكسدي في دراسة علمية وجد كميات كبيرة من فيتامين e وهو من مضادات الأكسدة القوية يمنع من ظهور الجذور الحرة ، يمكن استنشاق الزيت أو تطبيقه موضعيًا على الجلد .

يقتل الطفيليات

يمكن للمرء الإصابة بالطفيليات من مصادر عديدة مثل التعامل مع الحيوانات أو العدوى الجنسية أو تناول المياه الملوثة ، يساهم الزيت في قتل 85% من الطفيليات في دراسة تم إجراءها لاختبار قدرة الزيت على قتل الطفيلي “Fasciola gigantica ” الذي يسبب أمراض الكبد وأثبت الزيت فعاليته في العلاج ، ولكن هنالك الحاجة إلى المزيد من الدرسات العلمية .

الفوائد الأخرى للزيت البيلسان

الحماية من أشعة الشمس : في دراسات علمية تم اختبار قدرة الزيت على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية والقدرة على ترطيب الجلد بفعالية .

السرطان : هنالك بعد الدراسات التي تم اختبار نتائجها تثبت قدرة الزيت على منع نمو الخلايا السرطانية لسرطان الكبد والبروستاتا والثدي والجلد .

صحة الأمعاء : تشير الدراسات العلمية أن المركبات الموجودة في الزيت تساعد في علاج التشنجات المعوية ومتلازمة القولون العصبي ، وقرح المعدة .

العفن : يمكن لزيت البيلسان القضاء على العفن الذي يظهر على الجدران .

طريقة استخدام زيت البيلسان

يمكن استنشاق الزيت أو استخدامه موضعيًا ولكن لا يمكن ابتلاع الزيت وفيما يلي بعض الإرشادات العامة للاستخدام :

للاستخدام الموضعي : لابد من استخدام زيت أخر مثل زيت الجوجويا أو زيت اللوز أو زيت بذور العنب أو زيت جوز الهند للتقليل من سمية الزيت ، بشكل عام يتم استخدام 3-6 قطرات من الزيت العطري لكل ملعقة صغيرة من الزيت الأخر ، بالنسبة للأطفال قطرة واحدة مع تجنب استخدامه في المناطق الحساسة ومنطقة العين والأذنين ولابد من غسل اليد بالماء والصابون بعد لمس الزيت .

للاستنشاق : ضيفي 3-4 قطرات على الماء وانثري رذاذ الماء في محيطك ، أو ضعي بعض قطرات من الزيت على فواحة واستنشاق العطر ، أو انثري رذاذ الماء المخلوط بقطرات الزيت على ملابسك ودولابك ومناديلك الورقية .