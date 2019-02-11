انت الان تتابع موضوع أسباب الوقوع في المخدرات والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعد المخدرات من أخطر الأفات التي تهدد سلامة المجتمعات ، وتعتبر المخدرات أنواع من الأدوية النباتية ، والتي تحتوي على العديد من المكونات المهدئة والتي تتسبب في إدمانها ، كما تسبب خمول للشخص الذي يقع تحت طائلتها ، كما تؤدي لخلل بالعديد من النواحي النفسية والذهنية ، وعادة ما يحدث الإدمان من باب التجربة فيشعر الشخص بحالة مؤقتة من المتعة تدفعه للتجربة مرة بعد الأخرى وتبدأ رحلة الإدمان ، مما يؤثر سلباً على جميع وظائف الجسم ، وهناك أماكن يكثر فيها الإدمان عن أماكن أخرى ، ويتزامن الإدمان مع العديد من العوامل والأسباب ، وقد تكون أسباب اقتصادية ، أو اجتماعية .

أسباب الوقوع في إدمان المخدرات

-قد يتناول الشخص المخدرات مع جهله بطبيعتها وتكوينها ، ويقبل الشخص على إدمانها بسبب شعورة بالمتعة عند تناول مثل هذه المواد ، ومع جهل منه بالمخاطر والأضرار التي ستقع عليه مستقبلاً .

-عدم التمسك بالأخلاق ، ووجود اضطراب في العقيدة الدينية ، ويرجع ذلك لخلل في التربية ، مع وجود نوع من العزلة الإجتماعية ، مما يؤثر على معتقدات وسلوكيات الأفراد .

– البطالة ، وانخفاض مستوى المعيشة ، ووجود أوقات فراغ كبيرة للشخص ، والجهل وتدني المستوى التعليمي ، وعدم وجود هوايات يسعى الأشخاص لتنميتها وإخراج طاقتهم فيها ، وترجع هذه العوائق للأسرة التي يعيش فيها الشخص ، أو الدولة على نحو أكبر .

-الغنى والثراء ، فالمال قد يكون نقمة على صاحبه نتيجة لجهله بأهميته ، ويمكن أن نضع هذه النقطة كذلك تحت مسمى غياب الوازع الديني .

– التفكك الأسري ، وعدم وجود روح الألفة والحب بين أفراد الأسرة من أهم أسباب الإنحراف والوقوع تحت طائلة الإدمان .

– أصحاب السوء ممن يمتلكون تجارب سيئة يدفعون للوقوع في الأخطاء والمخاطر .

علامات تشير على وقوع الشخص في الإدمان

-الإنقطاع عن الحياة الأسرية وملاحظة بعد الشخص وظهور عليه الإهمال في الدراسة أو بعض الأنشطة الحياتية .

– ملاحظة التغير المفاجئ في صفات الشخص كالهروب من الجماعات ومراعاة الخصوصية بشدة ، والتأخر ليلاً .

– ظهور علامات الإهمال والإرهاق على المظهر الخارجي للشخص المدمن .

– سوء أخلاقه وعصبيته على أقل الأمور أهمية .

– رغبته في الحصول على المال بصفة مستمرة واهلاكه للمال بطريقة مثيرة للجدل .

أنواع المخدرات

تتنوع المخدرات حسب مصدرها فقد يكون :

مخدرات ومهدئات

كالأفيون والذي يطلق عليه البعض خشخاش ، أو القات .كيميائية : كالهيروين ، والمورفين ، وبعض العقاقير كالمسكنات والمهدئات .

مواد منشطة

-تؤدي هذه المواد لزيادة توسع حدقة العين ، والتسبب في اضطرابات النوم .

-ترفع من نشاط الشخص مما يعطيه قدرة اضافية ونشاط زائد .

– ملاحظة كثرة كلام هذا الشخص .

– عدم القدرة على تناول الطعام وفقدان الشهية بشكل ملحوظ .

– ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب وسرعتها ، وملاحظة ارتفاع في درجة حرارة الجسم .

أنواع المواد المنشطة

–الكوكايين .

– الكراك .

– النيكوتين ( السجائر) .

– الكاتينون الموجود في القات .

– الكافيين ( القهوة ، والمشروبات الغازية ) .

– الاكستاسي المعروف لدى المروجون للمخدرات باسم قرص الحب .

-الامفيتامينات .

المواد المثبطة والمسكنة

-تؤدي لانعدام التركيز والتشوش الدماغي .

-تؤدي لانعدام الاحساس لدى متعاطيها .

– تؤدي لبطء في عمل الجهاز العصبي المركزي .

– قد تؤدي لبطء في ضربات القلب ، وعدم القدرة على التنفس مما يؤدي للموت .

– قد تسبب فقد في الذاكرة .

– قد تؤدي للفرح الزائد دون مبرر أو القلق والخوف والحيرة .

– تؤدي لخلل في ردات الفعل فيفقد الشخص قدراه على اعطاء ردود أفعال مناسبة في المواقف المختلفة .

– تعمل كمسكن للآلام ، وتؤدي للنوم .

أنواعها

-المشروبات الكحولية .

– الأفيونات : كالهيروين ، والمورفين .

– القنبيات : كالحشيش والبانجو .

– الواد المتطايرة : كالغراء ، وما يخفف به الطلاء ، وبعض أنواع الوقود .

الأدوية الطبية : كأدوية التخدير ، والمسكنات .

المواد المهلوسة

-تؤدي لخلل في فهم وإدراك الشخص للأمور وتؤدي للتشويش على متعاطيها فيتهيأ له أمور غير صحيحة ، وهو ما يطلق عليه مسمى الهلوسة السمعية والبصرية .

– تدفع الشخص للقيام بتصرفات خطيرة تهدد سلامته وحياته وحياة الأخرين .

– اضطراب في ردود الأفعال .

– تزيد من فرص حدوث تشنجات بالمعدة والدماغ ، وكذلك زيادة التعرق وفقدان الشهية .

أنواعها

-مخدر LSD ويستخلص من الحشيش ويسمى القنب .

– مخدر الاكستاسي يصبح من المهلوسات في حال أخذه بكميات كبيرة .

الأعراض التي تظهر على متعاطي المخدرات

-ضعف عام بالجسد فيمل يعرف بالوهن .

– احمرار شديد بالعينين .

– وجود هالات سوداء حول العينين .

– فقدان ملحوظ بالوزن .

– عدم القدرة على التركيز .

– التعرض للإغماء بشكل متكرر .

– التعرق الشديد .

– الرغبة في العزلة .

– العدوانية والرغبة في الحصول على المخدر بأي طريقة حتى لو لجأ للسرقة .