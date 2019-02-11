شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الخلايا الدهنية مخزن الطاقة الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالباً ما ينظر إلى الدهون على أنها العدو الأول للإنسان الذى يجب تجنبه أو فقدانه، ولكن الدهون أيضا عنصر مهم بالجسم، بدونها سيتجمد الجسم، بدون الخلايا الدهنية لن يكون الجسم قادر على تخزين الإمدادات الحيوية من بعض الفيتامينات، أو تكوين جهاز مناعى قوى.

أهمية الخلية الدهنيةتوجد الخلية الدهنية الطبيعية فى الجسم في المقام الأول لتخزين الطاقة، فعند تناول أطعمة ذات السعرات الحرارية العالية يوسع الجسم عدد الخلايا الدهنية وحجمها لاستيعاب الطاقة الزائدة.

ويقوم الجسم عند زيادة عددها بإيداع الخلايا الدهنية على العضلات والكبد، وأعضاء أخرى لخلق مساحة لتخزين كل هذه الطاقة الإضافية من الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية، خاصة عندما تقترن بنمط حياة منخفض فى النشاط البدنى، لدىالأطفال حديثى الولادة مستويات عالية من الدهون، تنخفض هذه المستويات مع التقدم في العمر وفي البالغين.



خلايا دهنية

كيف يتم تخرين الطاقة فى الجسم

يتم تخزين الطاقة كمجموعة من الحزم الصغيرة من الجزيئات تسمى الأحماض الدهنية وفقا لتقرير موقع " theconversation ، التى يتم إطلاقها في مجرى الدم لاستخدامها كوقود من قبل العضلات والأعضاء الأخرى عندما لا يتوفر طعام ، أو عند الخوف الشديد .

المشكلة الرئيسية لهذه الدهون الزائدة هي أن الخلايا الدهنية والتى تسمى الخلايا الشحمية لا تعمل بشكل طبيعي، فهى تعمل على تخزين الطاقة بمعدل مرتفع بشكل غير طبيعي وتطلق الطاقة بمعدل بطيء بشكل غير طبيعي.

الخلايا الدهنية الإضافية تنتج كميات غير طبيعية من الهرمونات المختلفة هذه الهرمونات قد تزيد من الالتهاب ، وتبطئ عملية الأيض ، وتسهم في عدد من الأمراض ويطلق على هذه العملية المرضية المعقدة من الدهون الزائدة والاختلال الوظيفي .