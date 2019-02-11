أحمد عاصم الملا يؤكّد أن التدخين يُسبّب الإجهاض ووفاة الجنين

أكّد استشاري الأمراض النسائية والحقن المجهري الدكتور أحمد عاصم الملا، أن أضرار التدخين على الحامل كثيرة جدًا لأن التبغ الذي تستنشقه الأم يحتوي على مواد سامة كثيرة, بما في ذلك النيكوتين وغيره من المواد المُسبّبة للسرطان فعندما تستنشق المرأة الحامل دخان السجائر، فان هذه المواد الكيميائية تنتقل إلى الجنين الذي يتطور.

وقال الملا إن المرأة الحامل تُعرّض الجنين والطفل لمخاطر أكيدة إذا كانت تدخن السجائر حيث أن مخاطر حدوث خلل لدى الطفل تزيد بنسبة 25٪ بين المدخنات العاديات وتصل إلى 65٪ أو أكثر بين المدخنات المفرطات بالتدخين

وأضاف الملا أن أضرار التدخين على الحامل يزيد من خطر حدوث الإجهاض أو وفاة الجنين أو وفاة الطفل بعد ولادته فورًا ,مشيرًا أن هذا الخطر له علاقة مباشرة بعدد السجائر التي تدخنها المرأة يوميًا وهذه المخاطر قد ترتفع بنسبة 35٪ لدى النساء اللواتي يدخن أكثر من علبة واحدة في اليوم.

وأوضح: أن النيكوتين يؤثر أيضًا على استهلاك الأكسجين لدى الجنين,و النيكوتين يضيق الأوعية الدموية في جسمك بما في ذلك تلك التي تصل إلى المشيمة.

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