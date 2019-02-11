شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 5 أماكن تختبئ بها الجراثيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تحاول جاهدا تجنب استخدام أشياء كثيرة لمنع انتقال الجراثيم إليك، والاعتقاد أن المرحاض فقط هو من يحمل الجراثيم، فأنت مخطئ، لأن هناك أغراض فى منزلك يمكن أيضا أن تنقل لك الجراثيم.

هناك العديد من الأماكن التى لا يمكن أن تتخيل أن تتواجد بها الجراثيم وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" ، وتشمل :

1ـ حقائب اليد

تستخدم يوميا ويجب تنظيفها باستمرار.

2ـ الهواتف المحمولة

الشاشة حاملة للجراثيم بشكل كبير.

3ـ إسفنجة المطبخ

نتيجة استخدامها فى التنظيف اليومى ويجب تغييرها باستمرار.

4ـ غسالة الملابس:

بيئة مثالية لنمو البكتيريا والجراثيم.

5ـ فرشاة الأسنان :

يجب تغييرها كل 3 أشهر.