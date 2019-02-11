انت الان تتابع موضوع ولادة البكر كم ساعه والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تتساءل الكثير من الأمهات الحوامل كم من الوقت تستغرق الولادة الطبيعية وخاصة إذا كن أمهات للمرة الأولى ؟ ولإجابة هذا السؤال نقول أنه يختلف طول المخاض بشكل كبير من امرأة إلى امرأة أخرى ، وهذا يتوقف على عوامل مثل :

كم عدد الأطفال لديكِ سابقا بولادة طبيعية

وضع الطفل في الحوض

قوة التقلصات

القدرة على بقاء الأم مسترخية ومتجنبة التوتر

تسمى انقباضات المخاض والآلام البدائية بتقلصات Braxton-Hicks ، ففي حين أنها لا تؤدي إلى تمدد عنق الرحم ، إلا أنها تساعد هذه الانقباضات على نضج عنق الرحم وفعاليته وتحريكه إلى الأمام ، ستشعر الأم وقتها على الأرجح بشد أو ضغط يستمر من 30 إلى 40 ثانية ، كل 10 إلى 20 دقيقة ، عادة ما تستمر prelabor أقل من يوم واحد ، وبعض النساء قد تستمر آلام الطلق لديهن لمدة قد تطول عن يوم واحد .

كم تستغرق الولادة الطبيعية

المرحلة الكامنة

تبدأ المرحلة الكامنة من المخاض ، والمعروفة أيضًا باسم المخاض المبكر ، عندما يصبح نمط التقلصات منتظما ، وتبدأ الانقباضات والتقلصات في تمديد عنق الرحم وتوسيعه ، وهي أطول مراحل المخاض – وهي الفترة التي يكون فيها عنق الرحم متوسعاً من 0 إلى 6 سم .

قد تشعر السيدة أن المخاض المبكر يبدو بطيئا ، وتوصلت الدراسات إلى أن الأمر قد يستغرق ما متوسطه ساعة و 48 دقيقة للأم البكر التي تلد لأول مرة حتى يتوسع من 3-4 سم ، وساعة واحدة أخرى و18 دقيقة للتوسيع من 4-5 سم ، في المجموع يمكن أن تستغرق ساعات المخاض المبكر من 9 إلى 11 ساعة لأم أول مرة و5-7 ساعات بالنسبة للمرأة التي أنجبت من قبل .

عادة ما يتم تعريف المخاض المبكر بأنه طويل الأمد إذا استمر لمدة أطول من 20 ساعة للأم البكر للمرة الأولى ، 14 ساعة للأم التي سبق لها الولادة من قبل .

المرحلة النشطة

المرحلة النشطة من المخاض ، تبدأ هذه المرحلة في الوقت الذي يبدأ فيه اتساع عنق الرحم بالتسارع ، والتي عادة ما تبدأ بحوالي 6 سم تمدد في عنق الرحم .

وبالمقارنة مع الوتيرة البطيئة للمخاض المبكر ، إلا أن هذه المرحلة متسارعة بعض الشيء حتى يصل اتساع عنق الرحم أخيرًا لـ 10 سم ، في الإجمالي يمكن أن تستغرق هذه المرحلة النشطة حوالي 4.5 ساعة للأم البكر و 2.5 ساعة للأم التي وضعت مولودها من قبل ذلك .

تنبيه : إذا كان اتساع عنق الرحم توقف على 6 سم ولم يتوسع على الإطلاق خلال 4 ساعات ، فقد يوصي طبيبك بفتح الماء حول الجنين أو محاولة تسريع الأشياء باستخدام البيتوسين أو الطلق الصناعي .

مرحلة الدفع

تبدأ مرحلة الدفع عندما يمتد عنق الرحم 10 سم وينتهي عندما يولد طفلك ، ويمكن أن يستغرق الدفع من 1-3 ساعات للأم البكر ، وبالنسبة للأم التي أنجبت من قبل عادة ما تكون مرحلة الدفع حوالي ساعة إلى ساعتين .

في الولادة الطبيعية ، تكون مرحلة الدفع عادة أقل من ساعة واحدة من الولادة مع التسكين فوق الجافية الأبيدورال ، ومع ذلك يمكن لطفل كبير أو طفل في وضعية خلفية إطالة مرحلة الدفع حتى في الولادة الطبيعية .

فصل المشيمة

بعد ولادة الطفل ، تنفصل المشيمة عن الرحم ، مع بضع دفعات لطيفة من الأم ، سوف تنزلق المشيمة من قناة الولادة ، ويحدث هذا خلال 18 دقيقة من الولادة .

المخاض السريع جدا

قد يدوم مخاض المرأة بالكامل 6 ساعات أو أقل ، وقد تتخيل أن الولادة السريعة جداً ستكون مثالية إلا أنها تأتي مع تحدياتها .

في الولادة السريعة يبدأ المخاض بانقباضات يفصل بينها 3 و 4 دقائق ، لتجد المرأة نفسها فجأة في مرحلة الدفع بانقباضات أطول وأكثر فعالية ، ويمكن أن يكون هذا تحديًا جسديًا وعاطفيًا ، وقد تشعر الأم فجأة بعدم الاستعداد والهلع ، إذا حدث لكِ ذلك ، ابقِ هادئة ! ركزي على تقنيات الاسترخاء والتنفس التي كنت تمارسيها طوال الوقت ، وثقي من قدرتك على التأقلم!

الخلاصة

المخاض السريع نادر بالنسبة للأمهات البكر لأول مرة ، فمن الأكثر واقعية أن نتوقع مخاضا بطيئًا وثابتًا ، واعلمي أنه لا يوجد طول مثالي للمخاض سواء طويل أو قصير ، فهذا هو جسمك وهذا طفلك ، وهذه الولادة ستكون فريدة بالنسبة لكما .

يجب أن تتوقع الأمهات اللائي ولدن قبل ذلك أن الولادة قد تستمر لمدة 8 ساعات على الأقل ، كما يجب أن تخطط الأمهات البكر أن المخاض قد يستغرق 15 ساعة على الأقل .