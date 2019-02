انت الان تتابع موضوع كم سعرة حرارية في البطاطس المسلوقة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

البطاطس غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، مما يجعلها صحية للغاية ، وقد ربطت الدراسات بين البطاطس ومغذياتها بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المثيرة للإعجاب ، بما في ذلك تحسين التحكم في سكر الدم ، وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب وزيادة المناعة ، كما يمكنها أيضًا تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الشيخوخة .

كما أن البطاطس تساعد على فقدان الوزن عن طريق الحد من آلام الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام ، وهي خالية من الجلوتين بشكل طبيعي ، مما يعني أنه يمكن أن يتمتع بها الجميع تقريبًا.

البطاطس المسلوقة

غنية أيضا بالفيتامينات والمعادن بشكل طبيعي ، ولا سيما البوتاسيوم والفوسفور وفيتامين ب المركب وفيتامين C ، وهي منخفضة في السعرات الحرارية والدهون ، ومحتوى الألياف بها عالي مما يساعد على الشعور بالشبع ، وخلافا للاعتقاد الشائع فإن البطاطس لا تسمن بطبيعتها ، فإذا قمت بإضافة الزبدة أو القشدة للبطاطس ، فإنك بذلك تزيد من عدد السعرات الحرارية والدهون فيها بشكل كبير ، لذلك إذا كنت تتبع حمية لإنقاص الوزن ، فقم باستخدام التوابل والأعشاب المنخفضة في السعرات الحرارية عند تناولها .

القيمة الغذائية والسعرات الحرارية للبطاطس المسلوقة

حبة البطاطس الكبيرة التي تزن حوالي 300 غرام ستحتوي من 261 سعرة حرارية ، و6 جرامات من البروتينات و 0.3 غرام من الدهون ، فإذا قشرت البطاطس قبل غليها ، فستخسر نصف جرام من البروتين ، لكن محتويات السعرات الحرارية والدهون ستبقى تقريبا كما هي سواء مقشرة أو غير مقشرة ، وتحتوي البطاطس على 5 غرامات من الألياف ، حوالي نفس الكمية الموجودة في رقائق النخالة ، وتحتوي أيضا على 3 غرامات من السكر الطبيعي .

غنية بفيتامين ب وفيتامين ج

البطاطس المسلوقة الكبيرة والغير مقشرة غنية بفيتامينات ب المعقدة ، والتي تساعد جسمك على تشكيل خلايا الدم وإنتاج الطاقة من البروتين والكربوهيدرات والدهون من الطعام الذي تتناوله ، وتوفر البطاطا المسلوقة أكثر من نصف حصة فيتامين ب 6 التي تحتاج إليها كل يوم ، بالإضافة إلى حوالي 30 بالمائة من الكمية اليومية الموصى بها من الثيامامين والنياسين ، كما أنها غنية في فيتامين (c) ، مما يتيح لك نصف احتياجاتك اليومية من هذا الفيتامين المغذي ، تفقد البطاطا المسلوقة المقشرة نصف محتوى فيتامين C ، وتوفر 25 في المائة من كمية فيتامين C التي تحتاج إليها يومياً .

المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم

لأن البطاطس هي خضروات جذرية ، فهي غنية بالمعادن الأساسية التي تساعدك على بناء عظام قوية ، وتقوي من وظائف الأعصاب والعضلات ، فالبطاطس الكبيرة المسلوقة بقشرتها ، توفر 1.1 جرام من البوتاسيوم ، بما يعادل ربع كمية البوتاسيوم التي تحتاج إليها يومياً ، كما أنها توفر حوالي خمس كمية المغنيسيوم والفوسفور التي تحتاج إليها كل يوم ، وإذا قشرت البطاطس قبل غليها ، فستفقد البطاطا بعض من محتواها المعدني ، فتوفر ربع كمية البوتاسيوم وسدس الفسفور الذي تحتاج إليه يومياً .

البطاطس المخبوزة

إن طبخ البطاطس في الماء ينضبها بعض من عناصرها الغذائية ، وتعد البطاطس المخبوزة من المواد الأكثر كثافة في القيمة الغذائية ، حيث توفر 6 غرامات من البروتين و 6 غرامات من الألياف ، ولديها حوالي 25 في المئة وأكثر من المغنيسيوم مثل البطاطا المسلوقة ، كما تحتوي على 40 في المائة من الفوسفور والبوتاسيوم ، بالإضافة إلى أربعة أضعاف كمية الفولات في البطاطس المسلوقة ، وهي مفيدة للنساء الحوامل ، اللاتي يحتجن إلى كميات كافية من الفولات لتفادي العيوب الخلقية الأنبوبية العصبية لدى أطفالهن الذين لم يولدوا بعد ، لذا فالفائدة عالية عند تناول البطاطس المخبوزة بدلاً من المسلوقة .

السعرات الحرارية في البطاطس المخبوزة

تعد البطاطس مصدرًا ممتازًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ، فواحدة من البطاطس المخبوزة المتوسطة (173 غرام) المحتوية على القشرة ستجد بها مايلي :

السعرات الحرارية: 161 ، الدهون: 0.2 غرام ، والبروتين: 4.3 غرام ، الكربوهيدرات: 36.6 غرام ، والألياف: 3.8 غرام ، وفيتامين ج: 28 ٪ من RDI، وفيتامين ب 6: 27 ٪ من RDI، والبوتاسيوم: 26 ٪ من RDI، والمنغنيز: 19 ٪ من RDI، والمغنيسيوم: 12 ٪ من RDI ، والفوسفور: 12 ٪ من RDI، والنياسين: 12 ٪ من RDI،وحمض الفوليك: 12 ٪ من RDI.

ويمكن أن يختلف المحتوى الغذائي للبطاطس باختلاف الصنف وكيفية إعدادها ، على سبيل المثال ، تضيف البطاطس المقلية مزيدًا من السعرات الحرارية والدهون أكثر من خبزها ، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن قشرة البطاطس تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ، لذا فتقشير البطاطس يمكن أن يقلل إلى حد كبير من محتواها الغذائي .