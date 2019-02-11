شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة..الخرشوف والشاى الأخضر لخفض الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع نسبة الكوليسترول من المشاكل الصحية المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية، وإذا كنت تعانى من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يمكنك استخدام هذه الوصفة جنبا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على طريقة وصفة الشاى الأخضر والخرشوف لخفض نسبة الكوليسترول، بحسب موقع step to health:

１- وصفة الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يتمتع بفوائد طبية عديدة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات للأكسدة يجعل منه مشروب ممتاز لمنع الشيخوخة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوى على مادة كاتشين التى تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ.

يوصى بتناول كوب أو كوبين من الشاي الأخضر كل يوم لخفض الكوليسترول.

2- أوراق الخرشوف

الخرشوف من الخضروات الصحية والمفيدة للكبد، وكذلك تفيد فى خفض مستوى الكوليسترول السيئ.

يمكنك تناول أوراق الخرشوف يوميا للتحكم فى نسبة الكوليسترول.